KEMPO : CHAMPIONNAT D'ALGÉRIE DE KEMPO Domination des clubs d'Oum El-Bouaghi aux épreuves techniques kata

Les deux clubs d'Oum El-Bouaghi ont glané quatre titres sur les cinq mis en jeu dans les épreuves techniques sans armes (messieurs et juniors filles) et les épreuves techniques avec armes (juniors filles et juniors garçons).

La 1re journée du championnat d'Algérie de kempo (seniors - juniors), messieurs et dames, disputée mardi, à la salle omnisports de Ouled Chbel (Alger) a été marquée par la domination des clubs En Nassim d'Oum El Bouaghi et de l'USC Ain-Beïda (Wilaya d'Oum El Bouaghi).

Les représentants de ces deux clubs ont glané quatre titres sur les cinq mis en jeu dans les épreuves techniques sans armes (messieurs) et (juniors filles), les épreuves techniques avec armes (juniors filles) et (juniors garçons). Chez les messieurs, l'épreuve technique sans armes est revenue à Roumane Ihab (Ennasim), alors que le titre des «juniors-filles» a été décroché par Fellah Melissa Yasmine du même club. Dans les épreuves techniques (avec armes), Slimani Merlissa Intissar (Ennassim) et Yahia Boudekhane (USC Ain Beida) se sont adjugés les titres de la catégorie des juniors. Le titre (sans arme) des seniors-dames a été remporté par Dey-Touba Mellak de l'Etoile d'Ouled-Fayet (Alger).

L'entraîneur de l'USC Ain Beida, Amar Guitoun a déclaré à l'APS que «les résultats obtenus sont les fruits d'un travail de deux ans, accompli par tous les entraîneurs et les dirigeants du club qui n'ont pas lésiné sur les moyens» en soulignant que l'objectif assigné est de décrocher le maximum de médailles à l'issue de la compétition prévue demain et après-demain».

En revanche, les finales des épreuves techniques sans armes (juniors-garçons) et avec armes (séniors dames et messieurs) ont été reportées à jeudi à cause de l'organisation par le MJS des états généraux du sport à la Safex, selon les organisateurs.

Prés de 296 athlètes dont 60 filles prennent part à cette compétition qui se poursuivra jusqu'à jeudi 3 janvier. Les journées de mercredi et jeudi seront consacrées aux combats classiques. Neuf catégories de poids sont inscrites chez les messieurs (-55 kg, -60 kg, -65 kg, -70 kg, -75kg, -80 kg, -85 kg, -90 kg et +90 kg) et sept chez les dames (-50 kg, -55 kg, -60 kg, -70 kg, -75 kg et +75 kg).

Avant de prendre part à la phase finale du Championnat national, qui a été avancée à cause de la programmation du Mondial en avril 2019, les athlètes se sont qualifiés en passant par les éliminatoires régionales disputées au niveau des Ligues de wilaya.

La dernière édition du championnat d'Algérie de kempo, disputée à Naâma, a été marquée par la domination de l'ES Ouled Fayet