MAN UNITED Pogba vise un record de Ronaldo

Depuis le départ de José Mourinho de Manchester United, le milieu de terrain Paul Pogba (25 ans, 17 matchs et 7 buts en Premier League cette saison) montre toute son efficacité offensive. Ainsi et sur les 3 matchs disputés sous les ordres d'Ole Gunnar Solskjær, l'international français a compilé 4 buts et 3 passes décisives pour permettre 3 victoires de son équipe. Lors des deux dernières rencontres, l'ancien joueur de la Juventus Turin a ainsi signé deux doublés.Et dans l'hypothèse où Pogba marque encore deux buts face à Newcastle en Premier League lors du match qui se déroulait, hier, au moment où on mettait sous presse, le champion du monde tricolore pourrait égaler un record détenu par Cristiano Ronaldo! En effet, le Mancunien deviendrait le second joueur de l'histoire des Red Devils à inscrire au moins un doublé dans trois matchs consécutifs en Premier League. Un grand challenge pour Pogba?