NATIONALE 1 DE BASKET-BALL (9E JOURNÉE) Le NA Hussein Dey seul leader

Le NA Hussein Dey a pris seul les commandes du Championnat national de basket-ball, Nationale 1, à l'issue de la 8e journée disputée mardi. Après avoir enregistré son premier revers de la saison, battu par le WO Boufaik lors de la dernière sortie, le NA Hussein Dey a renoué avec le succès cet après-midi face à l'US Sétif (78-64). Cette victoire, la 8e de la saison, permet aux Sang et Or de s'emparer seuls du fauteuil de leader (1e - 17 pts). En effet, le mano-à-mano entre le NA Hussein Dey et l'IR Bordj Bou Arréridj, qui persiste depuis plusieurs journées, a pris fin suite à la défaite des Bordjiens, dominés chez eux par le WO Boufarik (63-74). C'est la seconde contreperformance de suite de l'IRBBA, après avoir chuté sur le parquet du NB Staouéli, vendredi dernier.Pour sa part, le WOB enchaîne les bonnes performances et rejoint l'IRBBA sur la seconde marche du podium (16 pts). De même pour le NBS vainqueur à l'extérieur face à l'USM Blida (62-81).Dans les autres parties, le GS Pétroliers est allé gagner à Batna contre l'Olympic local (75-86), l'USM Alger a rpsi le meilleur sur l'OMS Miliana (73-69), le CSMBB Ouargla a battu le PS El Eulma (68-63), l'OS Bordj Bou Arréridj s'est offet l'AB Skikda (74-56), alors que le derby de la capitale, disputé entre le CRB Dar El Beida et le Rouiba CB, est revenu sans surprise aux Beidaouis (71-51).



Résultats des rencontres

NA Hussein-Dey - US Sétif 78-64

O Batna - GS Pétroliers 75-86

USM Alger - OMS Miliana 73-69

CRB Dar Beida - Rouiba CB 71-51

USM Blida - NB Staouéli 62-81

CSMBB Ouargla - PS El Eulma 68-63

IR Bordj Bou Arréridj - WO Boufarik 63-74

OS Bordj Bou Arréridj - AB Skikda 74-56.