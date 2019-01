PSG un beau cadeau pour les Sud-Américains

Après la belle première partie de saison des Parisiens, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel a décidé de récompenser Neymar, Thiago Silva, Marquinhos, Edinson Cavani et Angel Di Maria en accordant des congés supplémentaires jusqu'au 7 janvier.Ainsi, le Paris Saint-Germain va donc disputer son premier match de l'année 2019 dimanche prochain en coupe de France face au GSI Pontivy, un club de National 3. Et pour cette rencontre, le champion de France en titre ne pourra pas compter sur l'intégralité de son effectif puisqu'il sera privé de l'intégralité de ses joueurs sud-américains selon le quotidien régional Le Parisien. D'ailleurs, au PSG on estime que l'équipe devrait parvenir à se qualifier pour le prochain tour.