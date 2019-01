16E JOURNEE DE LA LIGUE 1 DE FOOTBALL : DÉBUT DE LA PHASE RETOUR DÉCISIVE, DÈS DEMAIN le leader et son dauphin en péril en déplacement

L'USM Alger aura vraiment fort à faire pour demeurer leader alors qu'elle est bien menacée par la JSK, l'ESS et la JSS, entre autres.

La Ligue 1 de football reprendra ses droits ce week-end avec le déroulement de la 16e journée, marquée par le déplacement du leader l'USM Alger pour défier le relégable DRB Tadjenanet, alors qu'en bas du classement la lutte sera acharnée à distance pour le maintien. Après un arrêt de plus d'un mois, entrecoupé des deux premiers tours de la coupe d'Algérie, l'ensemble des pensionnaires de l'élite entament la seconde partie de la saison avec l'intention d'aller au bout de leurs objectifs.

L'USMA (1re, 33 points), qualifiée lundi au forceps aux 1/8 de finale de Dame coupe et qui reste sur un revers à la maison en championnat face à l'ES Sétif (1-0), affrontera en déplacement le DRBT (15e, 14 pts), dont la victoire est plus qu'impérative pour espérer rester dans la course au maintien. La JSK (2e, 26 pts), éliminée sans gloire de la coupe d'Algérie par l'IRB Ghriss, n'est pas en reste puisqu'elle se rendra à Béchar pour croiser le fer avec la JS Saoura (4e, 23 pts), battue une seule fois dans son antre du 20-Août-1955 en quatre années, toutes compétitions confondues.

Les Canaris seront appelés à puiser dans leurs ressources pour revenir avec un bon résultat et essayer de rester au contact du leader. La JSS vise de son côté le podium.

L'ES Sétif (3e, 24 pts), auteur d'une phase aller irrégulière, effectuera un voyage dans l'ouest du pays pour affronter un autre relégable, l'USM Bel-Abbès (13e, 15 pts), où rien ne va plus. Eliminée en coupe de la Confédération et en coupe d'Algérie dont elle détient le trophée, l'USMBA n'a plus droit à l'erreur dans l'optique d'assurer sa survie.



Les relégables en quête de rachat

Le NA Husseïn-Dey (4e, 23 pts) aura fort à faire à domicile face au CS Constantine (8e, 19 pts) qui commence à retrouver des couleurs sous la conduite du nouvel entraîneur français Denis Lavagne. Même si le Nasria partira favori, le CSC aura certainement son mot à dire, boosté par sa qualification pour la phase de poules de la Ligue des champions. Le MC Alger (6e, 21 pts) et le Paradou AC (7e, 20 pts), qui occupent le ventre mou du classement, s'affronteront dans un derby indécis et ouvert à toutes les probabilités. Le CABB Arréridj (13e, 15 pts), contraint d'évoluer en dehors de ses bases (Magra) et à huis clos pour cause de suspension, accueillera le MC Oran (9e, 18 pts) avec la ferme intention de l'emporter, tout en tendant une oreille vers les stades de ses concurrents pour le maintien.

Quant au MO Béjaïa (9e, 18 pts), éliminé de Dame Coupe, il aura à coeur de se refaire une santé et s'éloigner de la zone de relégation lors de la réception de l'Olympique Médéa (12e, 17 pts), quatrième meilleure équipe en déplacement de la phase aller. Enfin, la lanterne rouge le CR Belouizdad (10 pts), auteur de deux retentissantes victoires en déplacement en coupe d'Algérie, doit confirmer son redressement dès cette 16e journée quand il se rendra à Batna pour défier l'AS Aïn M'lila (11e, 17 pts). Un revers pourrait enfoncer davantage le Chabab dans les profondeurs du classement, d'autant que ses concurrents pour le maintien auront l'avantage de jouer à domicile.