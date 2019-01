JSK Après les recrutements effectués dans la difficulté

Par Kamel BOUDJADI -

Décidément, la problématique des transferts des joueurs dans tous les sens ne cesse de fausser les plans des clubs en général et de la JSK en particulier

Après l'épisode des défections de quelques joueurs recherchés par le club kabyle, la fin de la série a tout de même pris une tournure heureuse. La direction a finalisé les contrats de trois bons joueurs, Kabari, Belgherbi et Benchaïra. Deux d'entre eux seront d'attaque ce vendredi pour renforcer l'échiquier qui sera prévu par Franck Dumas.

Mais, après cet épisode tumultueux, voilà que pointe à l'horizon un autre problème qui risque de se poser avec acuité dans les semaines à venir. Certains joueurs cadres de l'équipe sont convoités par des clubs européens. La tentation n'en sera plus que grande car les éléments ciblés pensent plus à leurs carrières qu'à leur club actuel. Fini l'esprit d'antan où les joueurs se donnaient corps et âme pour la JSK.Il y a quelques jours, le cas de Benyoucef a été posé avec acuité. Des clubs algériens et étrangers le convoitaient. La question de son départ a été posé mais il aura fallu une longue réflexion au joueur pour que sa décision soit prise définitivement. Ce dernier a décidé, doit-on le rappeler, de rester à la JSK jusqu'à la fin de saison. Mais ce ne sera pas la fin du problème, car un autre joueur cadre est, semble-t-il, sur le départ. Lyes Chetti serait sur la tablette de deux grandes équipes étrangères, l'AS Saint-Etienne et l'ES Tunis. La tentation doit être grande chez ce joueur qui voit un grand avenir miroiter.

Ainsi et quelle que soit la décision que prendra Cherif Mellal quant à sa libération ou son maintien, il convient de signaler que la question des transferts sanctionne grandement les clubs algériens. Face à ce dilemme, l'on préconise une seule solution à même de juguler cette instabilité chronique. La formation des joueurs dans le club peut en effet être un véritable palliatif. Puiser dans le cru avec des contrats à moyenne durée ou à longue durée, s'avère être l'unique moyen de garder la stabilité dans l'équipe.

Et en la matière, l'équipe kabyle n'est pas pauvre du tout et n'a rien à craindre. Le tiroir recèle des jeunes joueurs pétris de qualités. Leur donner une chance est une force supplémentaire pour le club. Ces derniers peuvent même former une équipe d'avenir à même de s'imposer sur le continent africain. Les joueurs peuvent partir dans les clubs européens, mais le cru est toujours riche. C'est l'unique solution en attendant que les clubs européens n'attirent plus. Mais au vu de l'état actuel du football africain, ce n'est pas demain la veille.

Enfin, notons que les Canaris seront de départ demain pour Béchar. Une confrontation difficile et importante les attend devant le club local, la JS Saoura. Les trois points de la rencontre seront décisifs pour la suite du championnat, car les deux équipes sont dans le carré. Une place qualificative aux compétitions internationales est un objectif partagé par les deux équipes.