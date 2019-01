COUP D'ENVOI DE LA PHASE RETOUR DÉCISIVE, CE WEEK-END Le fair-play sera le grand enjeu

Par Saïd MEKKI -

C'est demain que débutera la phase retour décisive de la Ligue 1 Mobilis. Et qui dit phase retour, veut dire gros enjeux. Et au vu de la navigation à vue des responsables de la FAF et de la Ligue de football dans le traitement des différents problèmes que pose le «professionnalisme à l'algérienne», il est très important d'avertir de tous les dangers qui guettent notre scène footballistique d'ici à la fin de la saison. Le premier danger est bien évidemment ce fléau social face auquel tous les dispositifs prônés ont échoué. Ce qui s'est passé, avant-hier, à Jijel lors du match des 1/16es de finale de la coupe d'Algérie entre le CR Village Moussa et le MC Alger, en «ouverture» de cette année 2019 en est la preuve concrète pour une vigilance extrême.



Les chiffres de la violence qui font peur

Quatorze personnes, dont six éléments de la police, ont été blessées à divers degrés suite à des jets de pierre et de projectiles de la part des pseudos-supporters du Village Moussa.

Et justement, ces chiffres doivent être ajoutés au dernier bilan de la direction générale de la Sûreté nationale (Dgsn) arrêtés au 17 novembre dernier.

Ces chiffres indiquent bien le retour «en force» de ce fléau au premier plan dans les stades de football, avec 53 cas de violence enregistrés sur le territoire national (385 personnes blessées dont 105 policiers et 66 véhicules endommagés dont 53 appartenant aux services de l'ordre).

D'où, la nécessité absolue de mettre le paquet pour combattre ce fléau en débutant par des campagnes de sensibilisations tous azimuts avec l'implication de tous et allant jusqu'à l'application stricte des règlements et surtout des lois de la République, sans aucune complaisance et surtout en sanctionnant ces fauteurs de troubles «récidivistes» avec la fermeté qu'il faudrait pour que ces sanctions servent de leçons à tous ceux qui veulent ou qui pensent utiliser la violence comme expression de mécontentement.



Attention particulière à l'arbitrage

Or, les derniers évènements de Jijel, montrent également, que l'arbitrage joue un rôle si important dans la gestion d'un match de football que celui-ci constitue justement un «corps» qu'il faut d'abord bel et bien «assurer» et «rassurer» et donc le «soutenir» pour que les arbitres «honnêtes» soient débarrassés de toute influence négative les poussant «volontairement» ou «instinctivement» aux erreurs pouvant être fatales. Là, et tout comme c'est le cas pour les clubs endettés qui sont «avertis» par la FAF, l'instance fédérale et sa tentacule la Ligue de football se doivent également d''avertir» les responsables des clubs d'avoir des comités de supporters dignes de ce nom.



La difficile mission de la programmation

D'autre part, les responsables de la programmation des matchs se doivent vraiment de «réfléchir» d'une manière pragmatique à respecter cette satanée programmation pour terminer ce cham pionnat à la date prévue.

Le temps imparti pour le déroulement de ce championnat est bien court, faut-il bien le souligner. Et là, il est utile de rappeler que la fin du championnat 2018-2019 est prévue pour le dimanche 5 mai 2019. Cette décision a été prise le 30 juillet dernier en raison du déroulement, en été, de la prochaine coupe d'Afrique des nations (CAN 2019), prévue du 7 au 30 du mois de juin.Et comme l'élection présidentielle est prévue au mois d'avril, les responsables concernés par la programmation se doivent donc de bien comprendre la «complexité» de cette mission qu'ils doivent assurer durant cette phase retour du championnat d'Algérie bien décisive. Ce ne sont là que des paramètres des plus importants, parmi tant

d'autres, qu'il faut prendre en considération pour assurer le bon déroulement des compétitions du football dans notre pays. L'appel à la sagesse, à la vigilance et au sens des responsabilités de chacun, du simple petit supporter aux responsables quels que soient leurs statuts est d'importance capitale pour éviter tout dérapage...