ASEC MIMOSAS (CIV)-LOBI STARS (NGR) L'Algérien Ghorbal arbitrera

L'arbitre international algérien Mustapha Ghorbal dirigera la rencontre entre les Ivoiriens d'Asec Mimosas et les Nigérians de Lobi Stars, prévue le 19 janvier à 16h00 à Abidjan pour le compte de la deuxième journée de la phase de poules de la Ligue des champions, a indiqué jeudi la Confédération africaine de football (CAF).Mustapha Ghorbal sera secondé dans sa mission par ses deux compatriotes Abdelhak Etchiali et Bouabdellah Omari. A noter que l'arbitre international algérien Mehdi Abid-Charef, suspendu provisoirement par la CAF depuis la finale aller de la Ligue des champions entre Al Ahly et l'ES Tunis (3-1) disputée en novembre dernier à Alexandrie, n'a pas été désigné pour les deux premières journées de la phase de poules de la prestigieuse compétition de clubs, tout comme le Zambien Janny Sikazwwe, lui aussi sanctionné par l'instance africaine.