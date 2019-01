CHAMPIONNAT D'ALGÉRIE DE JUDO (SENIORS - KATA) le duo Akil-Kohli sacré

Le duo Mohamed Akil - Rabie Kohli du CSA Chorta d'Oran a été sacré champion d'Algérie de judo kata, spécialité Nage No Kata, lors de la finale disputée jeudi à la salle Harcha-Hacène (Alger) avec la participation de sept équipes. Akil et Kohli avec un total de 471 points, ont devancé le duo du DSM Boudouaou composé des frères Meroune et Nacer Bouguetaya (424 pts), alors que Mohamed et Rabie Amrani du WAFA Sidi Bel Abbès ont complété le podium avec 391 points. Cette 9e édition du championnat d'Algérie de judo kata a été marquée par l'annulation des épreuves féminines, faute de participantes, ont indiqué les organisateurs. Les épreuves du championnat d'Algérie de judo seniors, se poursuivent hier et aujourd'hui avec le déroulement des épreuves de kumité individuelles, messieurs et dames. Selon le directeur technique national (DTN) de la Fédération algérienne de judo (FAJ), Salim Boutabcha, cette compétition est un rendez-vous 'important'' pour les judokas algériens avant d'aborder «le Grand Slam de Paris», prévu en février prochain. «Ce championnat inscrit dans le calendrier de l'instance fédérale reste une étape importante pour nos judokas avant le Grand Slam de Paris. La majorité d'entre eux vont se donner à fond malgré la rude concurrence pour assurer leur billet de participation», a-t-il déclaré.