CLUB AFRICAIN- CS CONSTANTINE Le Gabonais Otogo Castane au sifflet

D'autre part, l'arbitre gabonais Eric Arnaud Otogo Castane dirigera le match entre la formation tunisienne du Club Africain et le club algérien du CS Constantine, prévu le 11 janvier à 20h00 au stade Radès (Tunis) pour le compte de la première journée de la phase de poules (Gr. C) de la Ligue des champions, a indiqué jeudi la Confédération africaine de football (CAF). Le directeur de jeu gabonais sera secondé dans sa tâche par son compatriote Moussounda Montel et de Souru Phatsoane (Lesotho). D'autre part, l'instance africaine a désigné un trio botswanais, sous la conduite de Joshua Bondo, pour officier la rencontre entre l'équipe tanzanienne de Simba Sport Club et le club algérien de la JS Saoura qui aura lieu le 12 janvier à 16h00 au stade national de Dar Es Salaam pour le compte du groupe D. Joshua Bondo sera assisté lors de cette rencontre de ses deux compatriotes, Oamogetse Godisamang et Moemedi Monakwane.