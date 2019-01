COUPE D'ALGÉRIE (1/16ES DE FINALE) Deux matchs à huis clos pour le CR Village Moussa

La commission de discipline a infligé deux matchs à huis clos à l'équipe de CR Village Moussa et match perdu, suite aux incidents survenus lors des 1/16es de finale de la coupe d'Algérie face au MC Alger interrompu dans le temps additionnel de la première mi-temps, a indiqué jeudi la Ligue de football professionnel (LFP). Outre le huis clos et le match perdu par pénalité sur le score de 3 à 0, le CR Village Moussa doit également s'acquitter d'une amende de 100 000 DA et rembourser tous les frais des dégâts matériels, occasionnés à l'intérieur du stade pour le gestionnaire de l'enceinte sportive. Le match CR Village Moussa- MC Alger a été, une première fois interrompu pour 13 minutes, à la suite de la blessure du milieu de terrain du MCA, Sofiane Bendebka, à la tête, puis pour 6 autres minutes, avant que l'arbitre ne décide de l'arrêter définitivement, dans le temps additionnel de la première mi-temps, alors que les Mouloudéens menaient au score 3 à 0, en raison des débordements. Soixante deux (62) personnes, dont 45 policiers ont été blessées, lors des incidents ayant émaillé cette rencontre de coupe d'Algérie de football, disputée mardi dernier à Jijel. La commission de discipline qui s'est réunie jeudi pour traiter les affaires des matchs des 1/16es de finale de la coupe d'Algérie qui se sont déroulés les 31 décembre 2018 et le 1er janvier 2019 a infligé d'autre part, un match à huis clos à l'IB Lakhdaria et 40 000 DA d'amende pour «utilisation et jets de projectiles entraînant des dommages physiques aux supporters du CS Constantine dans les tribunes». Le CS Constantine avait battu l'IRB Lakhdaria (1-0) grâce à un but de son attaquant Mohamed Amine Abeid (78'). Le CR Village Moussa et l'IB Lakhdaria ont été sanctionnés sur la base de règlement du championnat amateur, précise la même source.