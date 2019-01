COUPE D'ASIE L'Australie, le Japon, la Corée du Sud et l'Iran favoris

L'Australie rêve de doublé, le Japon d'un 5e sacre, la Corée du Sud et l'Iran de mettre fin à une longue attente...

La coupe d'Asie, qui débute samedi aux Emirats arabes unis, sera la première à 24 pays, mais les favoris restent les mêmes. Après l'Europe en 2016, et avant l'Afrique cet été, l'Asie agrandit à son tour la table des festivités: huit nouveaux convives se sont ajoutés aux 16 déjà en place, un record dans l'air du temps, avant une possible extension de la Coupe du monde de 32 à 48 dès 2022.

Les quatre villes hôtes, dont Abou Dabi où se jouera la finale le 1er février prochain, accueilleront pour la première fois les sélections novices du Yémen, des Philippines et du Kirghizistan, mais aussi celles du Liban, du Vietnam et de la Thaïlande, absentes du tableau final depuis plus de 10 ans.

Mais de ces nations, dont aucune ne figure parmi les 80 meilleures du classement FIFA, combien pour bousculer la hiérarchie? L'Australie, le Japon, la Corée du Sud et l'Iran, voire l'Arabie saoudite et l'Ouzbékistan, semblent les mieux armés pour défendre leur place promise dans le dernier carré, et même viser plus haut.

Les groupes:

Poule A: Emirats arabes unis, Thaïlande, Inde, Bahreïn

Poule B: Australie, Syrie, Palestine, Jordanie

Poule C: Corée du Sud, Chine, Kirghizistan, Philippines

Poule D: Iran, Irak, Vietnam, Yémen

Poule E: Arabie saoudite, Qatar, Liban, Corée du Nord

Poule F: Japon, Ouzbékistan, Oman, Turkménistan