FINANCES 8 millions de dinars attribués par la wilaya au MC Oran et à l'ASM Oran

Les deux clubs oranais, le MC Oran et l'ASM Oran, évoluant respectivement en Ligue 1 et 2 de football, ont bénéficié «à titre exceptionnel» de deux subventions de la part du wali de la ville, a-t-on appris hier auprès des services de la wilaya.

S'inscrivant dans le cadre de «l'accompagnement par les autorités de la wilaya aux clubs de l'élite de la région», ces subventions sont de l'ordre de 5 et 3 millions DA respectivement, a-t-on précisé de même source.

La cellule de communication de la wilaya d'Oran a poursuivi que, depuis quelque temps, le MCO a bénéficié d'un montant global de 21,4 millions DA, en guise d'aide de la part du wali.

«3,4 millions DA ont servi à la prise en charge du stage hivernal, 15 millions ont été utilisés pour la régularisation de la situation financière des joueurs ainsi que l'épuration de certaines dettes, alors que 3 millions ont été débloqués pour le paiement de la prime d'un match en retard», a-t-on détaillé.

Quant à l'ASMO, la même source a fait savoir que cette formation a bénéficié, au titre de la précédente période, d'une aide financière de 13 millions de DA.

Malgré cette mobilisation des autorités locales, le MCO et l'ASMO traversent une période délicate. Outre le danger de relégation qui les guette dans leurs championnats respectifs, les deux clubs font l'objet d'interdiction de recrutement au cours de ce mercato hivernal, à cause de leurs dettes vis-à-vis d'anciens joueurs et entraineurs, rappelle-t-on.

Les Mouloudéens devront épurer des dettes de l'ordre de 44 millions DA, alors que leurs voisins asémites devront payer 14 millions pour aspirer à qualifier leurs nouvelles recrues.

Les effectifs des deux clubs ont connu également des départs massifs, au cours de la trêve hivernale. En effet, chacune des deux formations a dû se séparer de pas moins de six joueurs.