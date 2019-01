SCHALKE le Brésilien Naldo signe à Monaco jusqu'en 2020

En recrutant jeudi le défenseur central brésilien Naldo, en provenance de Schalke 04, Monaco, avant-dernier du classement de la Ligue 1 avec

13 points, a débuté un mercato hivernal crucial dans l'optique d'éviter la relégation en fin de saison.

Le club de la Principauté a annoncé la signature de l'ex-international brésilien (4 sélections) «jusqu'en juin 2020», sans préciser le montant de la transaction avec le club allemand de Schalke 04, où Naldo état sous contrat également jusqu'en 2020.

Très expérimenté, Naldo compte, à 36 ans, plus de 500 matchs sous les couleurs des différents clubs allemands par lesquels il est passé en 13 saisons (Werder Brême, Wolfsburg et Schalke 04).

Avant de perdre sa place cette saison à Schalke, l'imposant défenseur (1,98m) avait disputé l'intégralité des 34 rencontres de Bundesliga la saison dernière, et a été élu, par le syndicat des joueurs allemands (VDV), troisième meilleur joueur de la compétition derrière deux éléments du Bayern Munich, Robert Lewandowski et James Rodriguez.

«Nous sommes convaincus que son profil sera un atout important dans notre volonté de renforcer rapidement l'effectif», a indiqué le vice-président monégasque Vadim Vasilyev sur le site Internet de l'ASM, qui selon différents médias français et anglais, est également en contact avec Chelsea pour tenter de recruter le milieu de terrain espagnol Cesc Fabregas.