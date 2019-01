CHAMPIONNAT D'ALGÉRIE DE JUDO (2E J) Domination du GS Pétroliers avec 5 médailles d'or

L'entraîneur du GS Pétroliers, Noureddine Yakoubi, s'est félicité des résultats obtenus par ses athlètes estimant que «les titres décrochés lors de cette journée sont amplement mérités».

Les judokas du GS Pétroliers ont dominé les finales de la 2e journée du championnat d'Algérie individuel seniors, en s'adjugeant cinq des six titres nationaux mis en jeu ce vendredi à la salle Harcha-Hacène (Alger).

Dans le tableau masculin, les Pétroliers ont réalisé un sans-faute en décrochant trois médailles d'or par l'intermédiaire de Salim Rebahi (-60 kg), Wail Ezzine (-66 kg) et Fethi Nourine (-73 kg), auxquelles s'ajoutent la médaille d'argent de Reda Bougueroua (-73 kg) et la médaille de bronze de Lyes Saker (-60 kg).

Chez les dames, les judokates du GSP ont décroché deux médailles d'or grâce à Meriem Moussa (-52 kg) et Yamina Halata (-57 kg), alors que Rayane Moudjed de l'USM Alger s'est hissée sur la première place du podium de la catégorie (-48 kg).

L'entraîneur des Pétrolières, Salima Souakri, a estimé que ses athlètes ont confirmé une fois de plus leur domination sur le judo féminin algérien, malgré le retour en force des judokates de l'USM Alger.

«Je suis très satisfaite des résultats obtenus lors de cette première journée de compétition. J'espère que les filles qui seront en course hier dans les autres catégories de poids seront également à la hauteur», a-t-elle déclaré.

Souakri est également revenue sur la finale (-57 kg) entre Yamina Halata et Imane Rebiai (USM Alger).

Cette dernière ayant refusé de quitter le tatami après la décision des arbitres qui ont donné la victoire à Halata après trois avertissements à Rebiai qui menait au score.

«Ce sont deux judokates qui se sont rencontrées à plusieurs reprises en finale du Championnat. Elles se connaissent très bien. C'est donc l'aspect tactique et l'expérience qui ont permis à Halata de s'imposer», a-t-elle estimé.

Les épreuves du championnat d'Algérie de judo seniors se poursuivaient hier avec huit finales au programme de la compétition. Il s'agit des catégories (-81kg, -90kg, -100kg, +100kg) chez les messieurs et (-63kg, -70kg, -78kg, +78kg) chez les dames.