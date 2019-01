CIBLE POTENTIELLE DU PSG Doucouré impressionne une légende de Watford

Tommy Smith, ancien attaquant de Watford, s'est montré très élogieux au sujet d'Abdoulaye Doucouré, qui serait ciblé par le PSG. L'ancien attaquant de Watford, Tommy Smith, a déclaré qu'il était inévitable qu'Abdoulaye Doucouré parte prochainement, mais il espère que le club pourra le garder jusqu'à l'été. Le joueur de 26 ans s'est imposé comme un élément clé dans l'entrejeu des Hornets au cours des deux dernières saisons. Il a été nommé Joueur de l'année de Watford à la fin de sa campagne 2017-18 et a marqué trois buts et distillé 5 passes décisives pour aider le club à se classer à la huitième place de la Premier League. Des performances qui ne sont pas passées inaperçues puisque le nom de l'ancien rennais revient durant ce mercato pour renforcer potentiellement des clubs comme Liverpool, Everton et surtout le Paris Saint-Germain, en quête d'un milieu de terrain pour la suite de la saison. Tommy Smith, qui a bien observé le milieu de terrain, est conquis par ses qualités. «Son départ serait une énorme perte même si ça finira par arriver», a-t-il déclaré à Love Sport Radio.