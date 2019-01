COUPE D'ALGÉRIE Les dates des 8es et des quarts de finale fixées

La commission d'organisation de la coupe d'Algérie a fixé les dates du déroulement des rencontres des 8es de finale et des quarts de finale, a annoncé la Fédération algérienne de football (FAF) sur son site Internet,Les 8es de finale auront lieu les 21 et 22 janvier prochains.

Concernant les quarts de finale, prévus en aller et retour, rappelons-le, la première manche se déroulera les mardi 19 et mercredi 20 février, alors que la manche retour est programmée pour les 26 et 27 du même mois, soit, une semaine plus tard. Selon la même source, les dates des rencontres des demi-finales seront fixées lors de la prochaine réunion de la commission. Pour rappel, 15 des 16 formations devant animer les 8es de finale sont connues.

Il s'agit de: CR Bouguirat, SA Mohammadia, USM Annaba, MC Oran, JSM Béjaïa, CABB Arréridj, NC Magra, USM El-Harrach, CR Belouizdad, Paradou AC, CS Constantine, NA Husseïn-Dey, USM Alger, MB Rouissat et MC Alger.Le dernier billet pour les 8es de finale se jouera entre l'A Bou Saâda (Ligue 2) et l'ES Sétif (Ligue 1). Ce match devait se dérouler le lundi 31 décembre dernier, toutefois, il a été reporté à une date ultérieure.