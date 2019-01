FORMULE 1 Lewis Hamilton rend un vibrant hommage à Valtteri Bottas!

Il faut dire que le patron de l'écurie a demandé à Valtteri Bottas, alors en tête, de céder sa place à Lewis Hamilton.

Invité à revenir sur la saison qui l'a vu décrocher un cinquième titre mondial, Lewis Hamilton n'a pas manqué de rendre hommage à Valtteri Bottas qui avait accepté de lui offrir la victoire en Russie.

«Nous devions exécuter cette horrible consigne d'équipe. Valtteri allait gagner la course et, dans le but de marquer les points qu'il fallait pour Lewis, nous avions décidé d'échanger les positions. C'est quelque chose que personne n'aime faire.» Il y a quelques jours, Toto Wolff reconnaissait que le Grand Prix de Russie avait été très difficile à accepter pour Mercedes. Il faut dire que le patron de l'écurie a demandé à Valtteri Bottas, alors en tête, de céder sa place à Lewis Hamilton. Une décision stratégique visant à aider le Britannique dans la course au titre. Le quintuple Champion du monde est également revenu sur ce Grand Prix et rend hommage au Finlandais.

«A ce moment de la saison, l'équipe voulait tout faire pour s'assurer que je sois suffisamment loin au championnat pour ne pas être rattrapé, et voulait me soutenir pour s'assurer la victoire dans les deux championnats. Ni Valtteri ni moi ne nous sommes assis dans une pièce en expliquant que nous voulions échanger nos positions, nous voulons simplement aller en piste et gagner nos places, faire la course pour cela. Valtteri était plus rapide ce week-end-là et méritait la victoire. C'était vraiment gênant. Quand j'ai eu l'appel à la radio me disant que Valtteri allait me laisser passer, je crois avoir dit qu'il fallait qu'il accélère. Je pense que j'étais plus rapide en course, mais qu'il était plus rapide en qualifications (...) Ce fut une dure journée pour Valtteri, mais je pense qu'il était très respectueux et qu'il a un grand esprit d'équipe. Il a été un coéquipier incroyable. Ce n'est pas facile d'être mon coéquipier, mais ce n'est pas facile non plus d'être son coéquipier parce qu'il est très, très rapide», confie-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-Auto.