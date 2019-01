LIGUE 2 MOBILIS - 16E JOURNÉE Chlef tombe à Oran et cède son fauteuil au MC El-Eulma

Le MC El-Eulma vainqueur du MC Saïda (2-0), s'installe en tête du classement, à l'issue de la première partie de cette journée en attendant la seconde qui se déroulait, hier, au moment où on mettait sous presse.

La reprise du championnat de Ligue 2 Mobilis de football, coïncidant avec la 16e journée, a été fatale au leader, l'ASO Chlef battu à Oran, une défaite qui permet à son dauphin, le MC El-Eulma vainqueur du MC Saida (2-0), de s'installer en tête du classement, à l'issue de la première partie de cette journée programmée vendredi. Trois des quatre rencontres de vendredi se sont terminées sur un score identique (1-0) et en faveur des équipes locales, alors que le MCEE l'a emporté par (2-0). A Oran, le champion d'automne, l'ASO Chlef est donc tombé devant le mal-classé, l'ASM Oran qui a bien entamé l'opération «sauvetage» en glanant trois points qui vaudront leur pesant d'or, grâce au but, ô combien précieux de Bencheikh (68e). Ayant eu connaissance de la défaite des Chelfaouis avant même le début de leur match, les joueurs du Mouloudia d'El-Eulma, n'ont pas raté l'aubaine, malgré le huis clos, de battre leurs homologues de Saïda, sur une réalisation de Berbèche (38e) et une autre de Keffi (82e sur penalty). Avec cette victoire, le MCEE devance d'un point, l'ASO qui risque d'être rejointe par le NC Magra qui reçoit samedi un mal-classé en l'occurrence, l'USM Harrach.

Les deux autres rendez-vous de vendredi, sont revenus à l'USM Annaba et le RC Relizane, vainqueurs respectifs de l'US Biskra et de la JSM Béjaïa par la plus petite des marges, qui leur permet de se rapprocher davantage du podium, en s'installant conjointement à la 6e place avec un total de 24 pts, en attendant le déroulement de la 2e partie de cette journée se déroulait, hier, au moment où on mettait sous presse.