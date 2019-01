MARADONA Hospitalisé "sans gravité" en Argentine après des examens de routine

La légende du football argentin Diego Maradona a été hospitalisé à Buenos Aires vendredi à la suite d'examens de contrôle prévus avant son retour au Mexique où il entraîne un club de deuxième division, a rapporté la presse locale.

Aucune information sur son état de santé n'a été officiellement communiquée, mais des sources médicales citées par l'agence de presse argentine Telam indiquent que les examens ont mis en évidence des saignements de l'estomac, «sans gravité», ce qu'a confirmé sa fille Dalma Maradona sur Twitter. «A tous ceux qui sont vraiment inquiets pour mon père, je leur dis que ça va, que Giani (l'autre fille de Maradona) est avec lui et qu'il rentrera bientôt chez lui! Je publierai la photo qu'ils m'ont envoyée, mais ce n'est pas mon style de tout publier!» a tweeté Dalma Maradona. Le «Pibe de oro» (gamin en or), désormais âgé de 58 ans, a été admis à la clinique privée Olivos, dans la banlieue nord de Buenos Aires, et devra la quitter dans les prochaines heures après s'être livré à des examens complémentaires, rapporte la presse argentine. «Après des examens médicaux de routine en Argentine, il reprendra les entraînements avec l'équipe», a déclaré son avocat, Matías Morla via son compte Twitter en confirmant qu'il «poursuivrait son travail d'entraîneur» aux Dorados de Sinaloa en D2 mexicaine «jusqu'à la fin de la saison». Les examens médicaux programmés vendredi sont en lien avec sa prolongation en tant qu'entraîneur du club mexicain. Le champion du monde 1986 avec l'Albiceleste a subi deux bypass gastriques pour perdre du poids il y a quelques années et a souffert de plusieurs problèmes de santé graves, dont le dernier en 2004, lorsqu'il avait été hospitalisé à Buenos Aires pour insuffisance respiratoire pendant

11 jours.