LIGUE 1 MOBILIS - 16E JOURNÉE:JS SAOURA 0 - JS KABYLIE 1 Les Canaris plient la page des défaites

Par Kamel BOUDJADI -

Attention la JS Kabylie affiche ses véritables ambitions

La victoire acquise grâce au but inscrit par Abdullah Fiston met un terme à une escalade de critiques, quant à la capacité des jeunes du cru à poursuivre la compétition.

La JSK vient de rompre avec le cycle des défaites, en remportant une précieuse victoire de Béchar jeudi face à l'équipe locale, la JS Saoura. La confrontation qui s'est soldée par le score de un but à zéro au bénéfice des Canaris remet probablement l'équipe kabyle dans la course pour le titre et certainement pour une place qualificative aux compétitions africaines. La victoire acquise grâce au but inscrit par Abdullah Fiston à la 55ème minute met également un terme à une escalade de critiques, quant à la capacité des jeunes du cru à poursuivre la compétition. En effet, la 16ème journée du championnat qui coïncide avec le point de départ de la deuxième phase du championnat a été de tout bénéfice pour l'équipe du Djurdjura. Les trois points de la rencontre se rajoutent au compteur, alors que les poursuivants directs ont tous chuté. L'ESS qui talonne directement les Canaris a vu ses filets troués par deux fois face à l'USM Bel Abbès. Le Nasria Hussein Dey a lui également chuté sur son terrain, face au CSC. Aussi, la journée d'hier aura permis une remontée inespérée pour les Canaris qui sont en avance de cinq points sur ses poursuivants. Deuxième au classement, les Canaris ont laissé s'éloigner le leader après trois défaites consécutives, à la fin de la première moitié du championnat. Mais, la victoire face à la JS Saoura, jeudi dernier, remet les Canaris en course après la débâcle de l'USMA qui perd trois précieux points suite à une troisième défaite consécutive face à l'AS Aïn Mlila. Après cette journée, les Canaris ne sont plus qu'à quatre points pour reprendre le fauteuil de leader perdu. Toutefois, la victoire bien qu'elle permette à la direction du club de respirer n'en fait pas pour autant oublier les objectifs initiaux. Cherif Mellal a bien fait de rappeler que les Canaris ne visent pas le titre, mais juste une place qualificative pour les compétitions africaines. Le projet initial s'étale sur les deux prochaines années et le championnat n'est pas la priorité pour le moment. La déclaration remet les pendules à l'heure, mais épargne aux jeunes Canaris une pression inutile, comme celle vécue en fin de la première moitié du championnat. Des supporters ont failli oublier que le championnat ne fait pas partie des objectifs de cette année. Après deux défaites, les réseaux sociaux ont vu une escalade de critiques contre les Canaris. Des supporters appelaient la direction à effectuer des recrutements. Pour calmer les choses, celle-ci, sans grande conviction, a entrepris une série de pourparlers avec des joueurs qui ne valaient pas la chandelle. Les seuls bénéficiaires dans les négociations sont ces joueurs qui se sont fait de la publicité sur le dos de la JSK. Enfin, en attendant la prochaine rencontre, un derby kabyle, face au MOB, les Canaris reprennent le chemin des entraînements avec un moral retapé. Les jeunes joueurs s'adaptent fort bien avec les nouvelles recrues qui commencent déjà à s'acclimater à l'ambiance. Le point positif de jeudi dernier a été le renforcement du milieu de terrain grâce à l'arrivée de Benchaïra.