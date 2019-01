COUPE D'ASIE L'équipe syrienne veut redonner de la joie

Les «Aigles de Qassioun»sont prêts à relever le défi d'honorer les couleurs de la Syrie

Les «Aigles de Qassioun» vont disputer aujourd'hui leur premier match aux Emirats arabes unis dans le cadre de cette coupe qui s'est ouvert,hier, à Abou Dhabi. Sa participation aux évènements sportifs à l'étranger est toujours suivie avec passion dans le pays

Qualifiée pour la coupe d'Asie des nations, la Syrie s'offre pour la première fois en près de huit ans de guerre, une participation à une compétition internationale. Mais avec le conflit, les divisions perdurent chez les mordus de foot. Les «Aigles de Qassioun» vont disputer aujourd'hui leur premier match aux Emirats arabes unis dans le cadre de cette coupe qui s'est ouverte hier, samedi à Abou Dhabi.

Leur dernière participation à la coupe d'Asie remonte à janvier 2011, quelques mois seulement, avant le déclenchement de la guerre. L'évènement est d'autant plus symbolique que pour le Mondial-2018, le rêve d'une qualification avait été raté de peu, la sélection nationale n'ayant pas réussi à dépasser les éliminatoires. «Les pressions et les souffrances de la guerre ont eu un impact positif sur notre mental: nous sommes déterminés à apporter de la joie aux Syriens qui en ont besoin», confie à l'AFP Mouayad Ajan, qui fait partie de la sélection pour la coupe d'Asie.

«Notre qualification est une victoire pour tout le monde», se réjouit le joueur évoluant avec le club jordanien Al-Jazeera.

Dans un pays où le conflit a fait plus de 360 000 morts et laissé en ruine des villes et des localités entières, l'équipe ne peut pas accueillir des matchs internationaux à domicile. Mais sa participation aux évènements sportifs à l'étranger est toujours suivie avec passion. «On a eu beaucoup de tristesse. On veut profiter de chaque instant de joie», justifie Maria Baroud, jeune vendeuse dans une boutique de vêtements à Damas. La jeune femme a acheté le maillot de l'Equipe nationale et se tient désormais toujours informée du calendrier des matchs. «Je n'aurais jamais cru qu'un jour viendrait où je connaîtrais par coeur le nom des joueurs», s'amuse-t-elle. «Pour moi ce n'est plus juste un sport machiste et dur, c'est une question de patriotisme», poursuit la jeune femme. «On danse quand l'équipe gagne, on est triste et on pleure quand on perd». L'édition 2019 de la coupe d'Asie propose une participation élargie: pour la première fois, 24 équipes prendront part à la compétition, contre 16 habituellement.

Aujourd'hui, les «Aigles de Qassioun» joueront contre un adversaire qui connaît bien les affres de la guerre: l'équipe palestinienne.