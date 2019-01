LANCEMENT DES «ETATS GÉNÉRAUX DU SPORT» D'importantes recommandations attendues du travail des ateliers

Les participants à la rencontre des «Etats généraux du sport», entamée jeudi, ont poursuivi leurs travaux vendredi au Pavillon central de la Safex (Pins-maritimes/Alger), en ateliers sur les différentes thématiques proposées et devraient aboutir à l'élaboration de recommandations qui constitueront des éléments de départ essentiel à la réussite de ce rendez-vous. Ainsi, les participants à ce premier rendez-vous des Etats généraux (présidents de fédération, cadres techniques, entraîneurs, sportifs, experts, chefs d'entreprises...), se sont constitués en petits groupes dans les différents ateliers, à savoir la santé et sport, infrastructures sportives, prise en charge des jeunes talents et des élites nationales, droit et financement du sport, professionnalisation du sport (cas du football) et promotion du fair-play. «On a été associé à la discussion sur la situation générale du sport algérien pour en faire un diagnostic et des recommandations susceptibles de booster le sport en Algérie et pouvoir faire des projections avec obligation de résultats à moyen et long termes», se sont accordés à dire à l'APS, quelques participants à la réunion des différents secteurs du sport national. Durant toute la journée de vendredi et la matinée de samedi, les associés à la rencontre élaboreront une synthèse des préconisations qu'ils recommanderont et cette synthèse sera remise au ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS), initiateur de la rencontre placée sous le haut patronage du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Lors de l'ouverture de cette première édition sur les «Etats généraux du sport», le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab avait expliqué que cette rencontre, constitue un point de départ d'un travail commun entre les différents acteurs et partenaires et devrait aboutir à réfléchir sur un nouveau modèle de gestion du sport algérien et arrêter les mesures nécessaires pour la concrétisation de la politique sportive nationale et servir le sport de haut niveau et de la performance. En parallèle à la rencontre des «Etats généraux du sport», toutes les fédérations sportives, structures du ministère de la Jeunesse et des Sports, partenaires du mouvement sportif.., ont été conviés à prendre part au Salon sur le sport, organisé à l'occasion, et qui leur a permis de se partager une superficie de 10 000m², pour exposer l'ensemble des objets, ouvrages et matériels sportifs. L'occasion est offerte aux visiteurs clairsemés de tenter quelques prouesses en tennis, tennis de table, ou encore à tester leur maitrise du ballon rond sur petit terrain de foot où le «corps est sollicité pour qu'il ressente l'activité», ont expliqué les exposants qui étaient au service des visiteurs. Il est à signaler qu'outre les fédérations sportives et structures du MJS, le salon a regroupé aussi, des entreprises nationales et étrangères de réalisation d'infrastructures sportives, sociétés spécialisées dans le marketing sportif et des structures relevant du département du MJS (Centre national du médecine du sport, Centre national des sports et des loisirs de Tikjda, Centre de regroupement et de préparation des Equipes nationales de Souidania...).