L'USMBA NOYÉE DANS SES DIFFICULTÉS Quand l'argent vient à manquer

Par Saïd MEKKI -

Les joueurs de l'USM Bel Abbès vivent depuis le début de la saison des problèmes financiers, au point où plusieurs cadres de l'équipe ont quitté la formation de la Mékerra, dont Abdelkrim Zouari et Nabil Lamara.

Cette situation a été également très mal vécue par les différents staffs techniques, dont Bouzidi qui a souffert pour assurer les matchs de l'équipe en coupe de la Confédération africaine de football (CAF). Par la suite, c'est au tour de Djilali Zouba, l'intérimaire, de souffrir avec un groupe de joueurs bien démobilisés.

Avant-hier et lors de la réception de l'Entente de Sétif, au stade du 24 Février, c'est grâce à Benayad, auteur d'un doublé que l'USMBA a «inauguré» la phase retour par une victoire à domicile. Encore faut-il préciser que cela s'est fait devant une équipe des Hauts-Plateaux amoindrie par l'absence de plusieurs joueurs, pour blessures et autres.



La promesse du président

Et comme ce problème financier dont souffrent les joueurs constitue le véritable «frein» qui empêche les joueurs d'avancer et surtout d'avoir cette forte envie de jouer pour sauver le club de la relégation, le président, Abdelghani El Hennani, a promis de le régler dès aujourd'hui.

«Le président du club s'est réuni avec les joueurs à la veille du match contre l'ES Sétif pour leur promettre de les régulariser à partir d'aujourd'hui. Il est temps que la direction mette fin à cet épineux problème financier qui risque d'envoyer l'équipe au purgatoire», a déclaré samedi à l'APS, l'entraîneur intérimaire, Djilali Zouba. Si le président de l'USMBA régularise la situation financière de ses joueurs à partir de ce dimanche, nul doute que l'équipe va connaître de grands changements sur le plan moral.

D'aucuns, fans de l'équipe vainqueur de la coupe d'Algérie qui se voit éliminée dans cette compétition et dans celle continentale, croient dur comme fer au retour en force de leur équipe pour s'éloigner de cette zone rouge des rélégables.

L'USMBA a remporté une précieuse victoire en battant la veille, à domicile l'ES Sétif. Ce succès, permet aux gars de la Mékerra de partager la 14e place avec pas moins de quatre autres formations, à savoir l'AS Aïn M'lila, le CA Bordj Bou Arréridj, l'O Médéa et le MC Oran.

En d'autres termes, la situation actuelle permet donc d'avoir de grands espoirs de distancer ses concurrents et de les laisser «batailler» pour s'extirper de la zone des rélégables.



Zouba avertit les dirigeants

Les joueurs de l'USMBA savent très bien qu'ils sont bien relancés dans la course au maintien. Mais ils attendent surtout la concrétisation de la promesse du président de les régulariser sur le plan financier pour retrouver la joie de jouer et de redonner le sourire à leurs fidèles supporters. D'ailleurs, le coach intérimaire de l'équipe lui-même, le dit clairement: «Tout dépend de l'attitude des dirigeants et des autorités locales. Tout le monde sait que les joueurs ne sont pas payés depuis plusieurs mois et si par malheur le président ne tient pas sa promesse, on risque tout simplement de revenir à la case départ», a-t-il bien prévenu. «J'espère que la direction hono rera cette fois-ci ses engagements pour permettre le retour des joueurs grévistes qui attendent d'être régularisés.

Le retour de ces joueurs confortera à coup sûr nos chances de nous maintenir en Ligue 1», a encore indiqué Djilali Zouba, souhaitant même le retour de l'entraîneur en chef, Youcef Bouzidi, démissionnaire après la mauvaises passe qu'il a traversée avec ses joueurs.

En tout cas les voyants sont au vert, question finances, puisque la direction de l'USMBA vient de signer un contrat de sponsoring avec Naftal (filiale de Sonatrach), dont le logo était floqué sur le maillot et le short des joueurs à l'occasion de la réception de l'ESS. Ce contrat devrait constituer une véritable bouffée d'oxygène pour les Vert et Rouge en quête de réhabilitation. Enfin, la balle est cette fois-ci, bel et bien, dans le camp des dirigeants de cette grande équipe de la Mékerra».