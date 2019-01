CHAMPIONNAT ITF/CAT AFRIQUE DU NORD U14 Deux Algériens en quarts de finale

Les jeunes Algériens Slimane Kichou et Reda Mohamed Ghettas ont composté leurs tickets pour les quarts de finale des épreuves individuelles de la 2e édition du Championnat ITF/CAT de la région de l'Afrique du Nord des U14, qui se déroule au Tennis club de Bachdjarah (Alger). Opposé au Marocain Taha Aboussaad, l'Algérien Kichou s'est imposé difficilement en trois sets (6-2, 4-6, 7-5). Lors des quarts, il affrontera l'Egyptien Hadi El Kordy. Pour sa part, Ghettas a dominé le Libyen Hashem Fezzani (6-2, 6-3) et défiera l'Egyptien Omar Yasser Yakout, tête de série N.1 et exempté du premier tour. Les deux autres Algériens engagés, en l'occurrence Lotfi Zerbout et Abdelmalek Abdelhamid ont été battus samedi dès les premiers tours, respectivement par l'Egyptien Hadi El Kordy (6-1, 6-1) et le Marocain Ilyas Lahlou (4-6, 6-1, 6-1). Chez les filles, trois Algériennes sur quatre ont été écartées d'entrée. Il s'agit de Rawane Mebarki, Chiraz Boukholda et Serine Kaidi. Mebarki a perdu difficilement devant l'Egyptienne Meriem Khaled Ibrahim (6-4, 4-6, 6-2), alors que Boukholda est tombée (6-0, 6-2) contre la Tunisienne Hiba Heni. Kaidi a connu le même sort en s'inclinant (6-3, 6-1) devant l'Egyptienne Yasser Attia Meriam. Une seule Algérienne est toujours en course dans les épreuves individuelles. Il s'agit d'Imen Ghettas, exemptée du premier tour. Elle croisera le fer avec l'Egyptienne Jermine Mahmoud, tête de série N.1. La compétition a débuté samedi par les épreuves individuelles qui se poursuivront jusqu'au 8 janvier, tandis que celles par équipes sont programmées du 9 au 13 du même mois. L'Algérie est la mieux représentée avec huit athlètes (4 garçons et 4 filles), devant le Maroc (4 garçons et 3 filles), l'Egypte (2 garçons et 3 filles), la Tunisie (1 garçon et 1 fille) et la Libye (3 garçons). La sélection algérienne est encadrée par les entraîneurs Abdelhafid Ghettas et Nabila Bouchabou. Le juge arbitre algérien Abderrahmane Cherifa «White Badge» dirige les tableaux. Hamza Khelassi étant le directeur du tournoi.