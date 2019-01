DIVISION EXCELLENCE DE HANDBALL (11E JOURNÉE) L'ESAT chute face à la JSS

La JS Saoura a réalisé la plus grosse performance de la 11e journée du Championnat national de handball, Division Excellence, disputée ce week-end. Les Bécharis se sont imposés face à l'ES Aïn Touta (25-24), leader de la poule A. Il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Cette devise cadre très bien avec l'issue du match joué, à Béchar, entre la JS Saoura et l'ES Ain Touta. Et pour cause, le leader du groupe A, invaincu en 10 sorties, s'est vu infliger son premier revers de la saison face au nouveau promu.

Les Aiglons du Sud (6e - 11 pts) se sont imposés sur le score étriqué de 25 buts à 24. Ils enregistrent par la même occasion leur troisième victoire depuis le début du championnat. Dans les autres rencontres de la poule A, le GS Pétroliers a battu le C. Chelghoum Laid (21-17), alors que le CR El Harrouch a dominé l'ES Arzew (31-26). En revanche, le derby de la capitale devant avoir lieu, samedi dernier, entre le CRB Baraki et le HBC El Biar n'a pas eu lieu en raison de l'absence des arbitres. Dans la poule B, le derby du Sud joué entre l'O. El Oued et l'IC Ouargla, leader au classement, n'a pas connu de vainqueur.

Les deux équipes se sont quittées sur le score de 22 buts partout. Pour sa part, le CR Bordj Bou Arréridj a été tenu en échec par le MB Tadjenanet (28-28), tandis que le CRB Mila est tombé à domicile piégé par le MC Saïda (18-19). Pour ce qui est du derby de l'Est animé par l'OM Annaba et la JSE Skikda, la partie n'est pas allée à son terme. Menée de quatre buts (24-20), la JSES s'est retirée à la 54e minute afin de protester contre les décisions des arbitres jugées en faveur de l'équipe locale.