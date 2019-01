GUINGAMP Thuram ne veut pas bouger

Alors que son nom a circulé du côté de Marseille, Marcus Thuram (21 ans, 14 matchs et 8 buts toutes compétitions cette saison) n'est pas pressé de quitter Guingamp. L'attaquant guingampais a fait le point sur son avenir après la victoire contre le Stade Pontivyen (4-2) ce samedi en 32es de finale de la coupe de France. «On ne sait pas de quoi est fait demain. Je suis à Guingamp, j'y suis bien avec des coéquipiers qui m'apprécient et un coach qui me connaît. A part si le président compte se séparer de moi je ne vois pas pourquoi je partirai pour l'instant», a confié le buteur de l'En Avant, auteur d'un doublé.