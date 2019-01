LIGUE 2 (16E JOURNÉE) Le WA Tlemcen revient sur le podium

Le WA Tlemcen a fait son retour sur le podium, à la 3e place, à l'occasion de la deuxième partie de la 16e journée du Championnat national de Ligue 2. Hôte de l'USM Blida, bonne dernière au classement, le WA Tlemcen n'a pas raté cette opportunité pour soigner son capital points. La formation de la capitale des Zianides a étrillé son adversaire du jour en scorant par trois fois (3-1). A la faveur de cette victoire, le WAT revient sur le podium (3e - 28 pts). De son côté, l'USMB (16e - 6 pts) se dirige inexorablement vers le palier inférieur, une saison après avoir quitté la Ligue 1.



La JSES respire, l'USMH rate le coche

La bonne opération du jour a été réalisée par la JSE Skikda. Le V Noir s'est imposé en déplacement sur la pelouse de l'ES Mostaganem grâce à la réalisation de Khennab marquée à la 39e minute.

Ce succès permet à la JSES de prendre ses distances avec la zone rouge en s'installant à la 11e position (19 pts).A Magra, l'USM El Harrach, premier relégable, a véritablement raté le coche face au NCM. Les deux formations se sont quittées sur un score de parité (2-2), dans un match où les Harrachi ont mené à la marque par deux fois. Grâce à ce point ramené de l'extérieur, l'USMH porte son total à 13 unités, mais reste néanmoins à la 14e position. Pour sa part, le NCM limite les dégâts et reste logé dans le wagon de tête (4e - 28 pts).



Le RCK cale à Ben Hadad

Si l'USMH a bien débuté sa mission de sauvetage, le RC Kouba a, quant à lui, raté sa première sortie de la phase retour. Le Raed a été accroché chez lui par l'Amel Boussaâda dans une partie soldée sur un score blanc (0-0). Au classement, les Vert et Blanc restent scotchés à la 15e et avant-dernière place (12 pts). De son côté, l'AB glane un bon point hors de ses bases et conforte sa position dans le ventre mou du tableau.



Le MCEE nouveau leader

Vendredi, le MCE Eulma a pris les commandes du championnat. Tombeur du MC Saïda (2-0), El Babia a profité également de la défaite de l'ASO Chlef, ex-leader, battu par l'ASM Oran (1-0). Dans les deux autres parties, le RC Relizane a gagné contre la JSM Béjaïa (1-0) et l'USM Annaba a pris le meilleur face à l'US Biskra (1-0).