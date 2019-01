LYON Mendy en a marre des rumeurs

Auteur de belles performances avec l'Olympique Lyonnais, le latéral gauche Ferland Mendy (23 ans, 15 matchs et 2 buts en L1 cette saison) a été régulièrement annoncé dans le viseur de grands clubs européens. Mais de son côté, l'international français commence à être lassé par les nombreuses rumeurs concernant son avenir. «Je pense plus à faire ce qu'il faut ici, à tout donner, et aller le plus loin possible avec l'équipe. Je ne suis pas du tout dans l'état d'esprit de devoir absolument partir cet été. Les rumeurs? Je n'en sais rien! Moi aussi, je peux créer un article et dire que je suis demandé par tout le monde. C'est facile à faire. Je sais où j'en suis et même si j'avais des infos, je ne vous le dirai pas», a lâché le Lyonnais pour le quotidien régional Le Progrès. Un discours qui devrait donner le sourire aux supporters des Gones.