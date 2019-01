MERCATO Les dessous de l'arrivée... de Balotelli à l'OM

Déjà tout proche de l'Olympique de Marseille l'été dernier, l'attaquant Mario Balotelli devrait résilier son contrat avec l'OGC Nice dans les jours à venir pour s'engager avec le club phocéen. Depuis fin novembre, la direction de l'OM a repris les discussions avec le clan de l'Italien pour réaliser ce mouvement.

Mario Balotelli à l'Olympique de Marseille, le rendez-vous raté de l'été dernier va finalement se concrétiser cet hiver! En grande difficulté à l'OGC Nice depuis le début de la saison (0 but marqué), l'Italien négocie actuellement la résiliation de son contrat, qui expire en juin prochain. Et malgré des contacts en Angleterre ou encore en Chine, l'avant-centre de 28 ans a toujours donné sa priorité à l'OM, qui a réactivé cette piste depuis un bon moment.



L'OM a préparé le terrain!

En effet, d'après les informations du quotidien régional Le Dauphiné libéré ce samedi, les dirigeants marseillais ont commencé à discuter avec les représentants de l'ancien joueur de l'Inter Milan depuis la fin du mois de novembre. Et contrairement aux récentes révélations de L'Equipe, Balotelli ne représente pas seulement une obsession pour le président marseillais Jacques-Henri Eyraud puisque l'entraîneur Rudi Garcia aurait demandé à sa direction de s'activer sur ce dossier. Malgré l'échec connu sur cette piste en août dernier et les dernières performances décevantes du buteur avec le Gym, les Phocéens restent persuadés qu'il peut réussir à s'imposer dans le contexte difficile à Marseille. Et surtout, l'OM a été séduit par la volonté totale de Balotelli de relever ce challenge...



Balotelli fait des efforts...

Car de son côté, l'international transalpin a accepté de réaliser des efforts! Refusant les propositions de toutes les autres formations intéressées par ses services, le Niçois a visiblement accepté de signer un contrat d'un an et demi avec l'OM malgré un salaire moins important que celui proposé l'été dernier. Une fois l'avant-centre libéré par Nice, son arrivée à Marseille devrait être rapidement officialisée. Enfin le dénouement d'un long feuilleton.