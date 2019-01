CHERIF MELLAL SATISFAIT LA JSK vante ses nouvelles recrues

Par Kamel BOUDJADI -

Dans une déclaration qui a suivi la victoire des Canaris face à la JS Saoura, Cherif Mellal a félicité ses joueurs pour cet exploit réussi à l'extérieur des bases. C'est même une chose inespérée quelques heures seulement avant la rencontre de vendredi. Suite à cette victoire qui permet à son équipe de se relancer dans la course au titre, le boss kabyle a tenu à défendre les recrutements effectués dans l'intervalle hivernal. L'occasion a également été mise à profit pour réaffirmer l'attachement indéfectible de la direction de la JSK à son projet initial pour rendre au club son prestige.



«La victoire est une réponse à ceux qui ont critiqué nos recrutements»

Dans la foulée de la victoire, Cherif Mellal a défendu les recrutements effectués en mi-saison considérant que ce score est une réponse à tous ceux qui l'ont critiqué. En effet, face à la JS Saoura, le technicien Franck Dumas a eu le choix riche des joueurs qu'ils devaient aligner. Dans le milieu de terrain, la direction lui a offert la latitude de choisir entre des joueurs aux qualités insoupçonnées entre un Benyoucef en pleine forme et un Benchaïra boosté par son arrivée dans un prestigieux club.

Au niveau du compartiment offensif, c'est la même gamme qui a été étalée devant le technicien français. Des joueurs pétris de talents sont à sa disposition. Un Fiston en pleine forme ne pouvait que marquer positivement son retour dans la galerie. C'est d'ailleurs ce qui arrivera juste au retour de la période avec un but inscrit à la 55ème minute de jeu. Le retour en force de ce dernier n'a pas laissé indifférents les supporters qui ont bien accueilli sa réintégration.

Aussi, la prestation de vendredi par ces deux compartiments et les améliorations constatées ont fait dire à Mellal que ceux qui ont critiqué les recrutements se sont trompés.



Les recrutements n'ont pas été effectués pour faire oublier le projet initial

Toutefois, le président n'a pas oublié de mentionner que la direction reste indéfectiblement attachée à son projet pour la JSK. Les recrutements n'ont été effectués que parce qu'une partie des supporters l'a exigé après les défaites successives concédées à la fin de la première manche du championnat. l'on se rappelle que la direction avait insisté pour que la chance soit donnée aux jeunes du cru. En début de saison, Cherif Mellal affirmait que son projet était pour les deux prochaines années et que les supporters devaient accompagner ces jeunes qui seront d'attaque dans deux saisons. Aussi, en mercato hivernal, Mellal s'est lancé dans une campagne de recrutement qui a vu des joueurs sans aucune spécificité se faire de la pub grâce à l'image de la JSK qui les a contactés. A la dernière minute, ils ont fait marche arrière et sont partis dans d'autres clubs. C'est cette démarche que beaucoup de supporters ont critiquée. Leur argument est que les joueurs contactés n'avaient rien de meilleur que les jeunes du cru qui sont par-dessus tout, deuxièmes au classement.



Ceux qui ont critiqué les recrutements ne sont pas des ennemis de la JSK

Enfin, il convient de noter que les nouvelles recrues, en l'occurrence Belgherbi, Benchaïra et Kabari, sont de talentueux joueurs. Les supporters qui ont critiqué les recrutements ont juste manifesté leur désapprobation à Mellal d'avoir donné l'occasion à des joueurs ordinaire de se vendre plus cher sur le dos de la JSK. Ceux qui ont exprimé cela sont aussi des amoureux de l'équipe kabyle tout comme ils sont fideles et acquis au projet de Cherif Mellal pour leur équipe.

En tout état de cause, même si la JSK se relance dans la course au titre, la direction de la JSK ne devra pas le fixer parmi les objectifs. C'est l'erreur de communication faite au sujet de la coupe et dont l'élimination a provoqué la colère des supporters qui ont fini par y croire. Le club a un projet grâce à Cherif Mellal et les résultats ont été sincèrement fixés pour deux à trois années. Les supporters ont adhéré et c'est cela le cap.