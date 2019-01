ANDERLECHT Le Néerlandais Fred Rutten nouveau coach

Anderlecht a nommé le Néerlandais Fred Rutten entraîneur de l'équipe première, trois semaines après le licenciement d'Hein Vanhaezebrouck, a annoncé le club de foot le plus titré de Belgique sur son site Internet. Vanhaezebrouck avait été limogé mi-décembre après la défaite 2-1 face au Cercle Bruges, club promu en première division. «Nous nous engageons dans un partenariat avec Rutten afin d'obtenir de grands succès cette saison et les prochaines saisons», a écrit le club belge sur son site. Rutten, 56 ans, a notamment entraîné le Feyenoord Rotterdam, le Vitesse Arnhem, le PSV Eindhoven aux Pays-Bas, ou encore Schalke 04 en Allemagne. Anderlecht est 5e du championnat de Belgique avec 34 points, derrière Genk (48 pts), le Club Bruges (41 pts), Antwerp (38 pts) et le Standard de Liège (36 pts).