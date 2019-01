CAVANI PSG: Une offensive de Chelsea pour Cavani?

A la recherche d'un buteur, Chelsea s'apprêterait à formuler une grosse offre pour l'attaquant du Paris Saint-Germain, Edinson Cavani. Un départ de l'Uruguayen cet hiver n'est pas prévu. Maurizio Sarri souhaite l'arrivée d'un buteur à Chelsea cet hiver. Malgré sa 4e place en Premier League après 21 journées, le club londonien rencontre des difficultés offensives avec seulement 38 buts inscrits. C'est la moins bonne attaque parmi les six premiers au classement. Alvaro Morata a beau avoir inscrit un doublé contre Nottingham Forest (2-0) samedi en FA Cup, l'attaquant espagnol ne parvient pas à convaincre chez les Blues avec seulement 9 buts toutes compétitions confondues cette saison. Olivier Giroud ne totalise quant à lui que 5 réalisations. Pour résoudre son problème, Sarri a une idée: Edinson Cavani (31 ans).



Une offre de 56 millions d'euros?

Selon le Sunday Express, les Blues s'apprêtent à formuler une offre d'environ 56 millions d'euros pour l'avant-centre du Paris Saint-Germain. Une proposition qui n'a aucune chance d'aboutir à un transfert cet hiver puisque le PSG ne lâchera pas son attaquant uruguayen, sous contrat jusqu'en 2020, en plein milieu de saison. En revanche, les dirigeants londoniens peuvent en profiter pour préparer des négociations pour l'été prochain. Si Cavani n'est pas à vendre cet hiver, le PSG devrait être ouvert aux discussions dans six mois alors que l'Uruguayen ne possèdera plus qu'un an de contrat s'il ne prolonge pas d'ici là. Après l'épisode Adrien Rabiot, les dirigeants parisiens ne peuvent se permettre de faire encore une croix sur un gros chèque.

Résiliation proche pour Diarra

D'autre part, comme pressenti ces dernières semaines, Lassana Diarra (33 ans, 3 matchs en L1 cette saison) va bien quitter le Paris Saint-Germain cet hiver. Selon RMC, le milieu de terrain a reçu une proposition de résiliation de contrat et devrait y répondre favorablement dans les prochains jours. Diarra n'a jamais fait partie des plans de son entraîneur Thomas Tuchel cette saison. Il pourrait mettre un terme à sa carrière. A moins qu'un dernier challenge intéressant ne se présente, notamment aux Etats-Unis.