CHAMPIONNAT NATIONAL D'HIVER DE NATATION (MINIMES/JUNIORS) "Le niveau était appréciable"

Le niveau du Championnat national d'hiver (minimes/juniors) disputé du 1er au 4 janvier à Alger a été jugé «appréciable» par le directeur des jeunes talents sportifs de la Fédération algérienne de natation (DJST /FAN), Abdelhamid Tadjadit. «Nous avons particulièrement apprécié le rendement des plus jeunes, car les minimes et les juniors de première année étaient nombreux à concurrencer leurs aînés, aussi bien chez les garçons que chez les filles», a-t-il indiqué à l'APS.Tadjadit est allé plus loin en vantant les mérites de certains jeunes, notamment chez les minimes où, selon lui, «le rendement de certaines nageuses était bien supérieur à certaines juniors».Parmi ces révélations chez les minimes, le DJST a cité Khensa Belkacemi (USM Alger), Ikram Lebdi (Club Blida), Youcef Fettal (Club Blida) et Djihane Benchadli (Aïn Turck/Oran).

Chez les juniors, Tadjadit s'est dit particulièrement séduit par Ihsane Chaouche (IR Dély Ibrahim/Alger) et Alaeddine Medjili (Mostakbal Sétif), sans oublier les internationaux Moncef Balamane (USM Alger) et Abdallah Ardjoun (ASPTT Alger) qui se sont montrés «à la hauteur» lors de ce championnat national d'hiver. Chez les garçons, c'est l'USM Alger qui a été sacré, aussi bien chez les minimes que chez les juniors avec un total de 36 médailles, alors que son rival, le GS Pétroliers, s'est contenté du titre chez les minimes (filles) avec un total de 24 breloques.

Quant au titre chez les juniors (filles), il est revenu au Bahia Nautique d'Oran grâce à une moisson de 15 médailles, mais qui n'a pas été pour satisfaire le président de ce club, Houari Bouras, notamment par rapport aux conditions dans lesquelles s'est déroulée la compétition. «La présence de 530 nageurs à ce championnat a fait que la compétition se prolonge de 7h00 à 21h00, ce qui est vraiment épuisant pour les athlètes, et pas uniquement les plus jeunes», a pesté Bouras, en préconisant un nombre moins important de participants à l'avenir. Ce qui, selon lui, devrait permettre l'améliorer «sensiblement» les performances.