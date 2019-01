COUPE DE FRANCE Marseille éliminé par Andrézieux (club de D4)!

La crise est profonde: Marseille a été éjecté de la coupe de France en 32e de finale, humilié 2 à 0 par Andrézieux (N2, soit la 4e division), dans un match joué à Saint-Etienne. L'OM en est désormais à sept matchs consécutifs sans gagner, toutes compétitions confondues. Voilà le club de Rudi Garcia éliminé de toutes les coupes, quelles soient nationales - la coupe de la Ligue s'est achevée en 8e de finale face à Strasbourg avant la trêve - ou européenne - le club phocéen a dit adieu à la Ligue Europa dès la phase de groupes. Les héros d'Andrézieux, club des environs de Saint-Etienne, s'appellent Bryan-Clovis Ngwabije, défenseur central de 20 ans formé à Lyon, et Florian Milla, milieu défensif de 24 ans formé à Saint-Etienne. Ce sont eux qui ont marqué contre le club finaliste de la Ligue Europa la saison dernière. «Ça fait beaucoup de bien, je n'avais pas mis un but depuis le début de la saison», a commenté Ngwabije, qui a ouvert le score et qui rêvait de «tenir jusqu'à l'exploit», comme il l'a confié sur Eurosport.



R. Garcia: «C'est inadmissible»

«C'est inadmissible. Bravo à Andrézieux. Cette équipe qui, je le rappelle, évolue en National 2 (4e division), a montré ce qu'est une équipe qui en voulait, qui se battait ensemble. C'est ce qui nous a manqué fortement. On peut mettre les chiffres en avant, que l'on a tiré 28 fois au but, mais nous avons beaucoup échauffé le gardien adverse. Les véritables occasions, nous ne les avons pas mises dedans. Nous n'avons été efficaces ni devant ni derrière. En coupe cela ne pardonne pas», a déclaré le coach marseillais. «La pelouse était bonne. C'est donc encore plus grave quand c'est comme ça, a poursuivi Garcia. Nous sommes tous responsables, moi le premier évidemment. C'est dur à vivre. On a envie de voir son équipe gagner. (...) Nous sommes trop sur courant alternatif. Cela va changer car on va trouver des solutions. Nous trouverons. Il n'y a que cela à faire.» L'OM rejoint les autres mauvais élèves de la première division sortis en 32e de finale de coupe de France samedi, Montpellier, Nîmes et Angers. Enfin pour l'OM, il faudra gagner dès dimanche prochain contre Monaco, en championnat, pour ne pas s'enfoncer un peu plus dans la crise.