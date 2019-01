COUPE DE FRANCE Six clubs de l'élite coulés

Avec cinq représentants de l'élite éjectés par des divisions moins huppées, à ce stade de la compétition, on est encore loin des records: en 2003 et 2011, huit clubs du premier étage avaient été éliminés.

La coupe de France s'offre un beau scalp: Marseille a été humilié (2-0) par Andrézieux (D4), dans des 32es de finale fatals à cinq clubs de l'élite éliminés par des divisions inférieures. Au total, ils sont six pensionnaires de l'élite à quitter la «Vieille Dame» à ce stade de la compétition, puisque Toulouse a sèchement éliminé Nice (4-1) dans la seule confrontation «100% Ligue 1». Le PSG a, lui, évité le traquenard à Lorient face aux amateurs de Pontivy, surpassés 4 à 0. Les Neymar, Kylian Mbappé et Thiago Silva étaient bien sur la pelouse et n'ont d'abord pas montré grand-chose: le PSG a ouvert le score sur un but... contre son camp du Breton Sylvain Julé. Puis, le club de la capitale a tranquillement haussé le ton et les Neymar, Mbappé, Julian Draxler ont corsé l'addition.

«Un match à élimination directe, c'était important de le gagner. Et pour nous, même devant une équipe un peu plus modeste, c'était important de faire le job», a commenté Kevin Rimané, Guyanais qui joue d'habitude avec la réserve du PSG et pas l'équipe première comme dimanche. L'essentiel est là pour le quadruple tenant du titre: ne pas rejoindre l'OM et les autres cancres de première division, comme Bordeaux, tombé dimanche contre une D2, Le Havre (1-0), tandis que Montpellier, Nîmes et Angers avaient déjà fait leurs valises samedi face à des «petits». Avec cinq représentants de l'élite éjectés par des divisions moins huppées, on est encore loin des records: en 2003 et 2011, huit clubs du premier étage avaient été éliminés par des clubs de rangs inférieurs en 32es de finale. Mais ce qui fera les gros titres, c'est Marseille: rien ne va plus avec ce 7e match consécutif sans gagner, toutes compétitions confondues.

Voilà le club de Rudi Garcia éliminé de toutes les coupes, quelles soient nationales -la Coupe de la Ligue s'est achevée en 8es de finale face à Strasbourg avant la trêve- ou européenne -le club phocéen a dit adieu à la Ligue Europa dès la phase de groupes. «C'est une grande déception, c'est inadmissible, on doit afficher d'autres valeurs. Ce groupe vit bien mais ça ne suffit plus», a taclé le président marseillais Jacques-Henri Eyraud.

A l'entendre, Rudi Garcia n'est pas menacé: «c'est l'entraîneur que j'ai choisi, il se démène pour trouver des solutions». Monaco, 19e de D1, a évité le sort funeste de l'OM. Le club de Thierry Henry a fait le métier, à 11 contre 10, face à Canet-en-Roussillon (amateurs), en l'emportant 1 à 0 grâce au jeune Moussa Sylla (19 ans).