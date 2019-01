ES TUNIS 2 - CLUB AFRICAIN 1 Belaïli et Meziani se distinguent

Les deux Algériens de l'Espérance de Tunis, Youcef Belaïli et Tayeb Meziani, se sont illustrés lors de la victoire de leur équipe, dimanche à Monastir, face au Club Africain (2-1) dans le derby tunisois comptant pour la mise à jour de la 11e journée du championnat de la Ligue 1 tunisienne de football.L'international Belaïli a été passeur décisif dans les deux buts inscrits par Taha Yassine Khenissi (16e et 56e). Son coéquipier Tayeb Meziani, qui a rejoint l'Espérance au mercato hivernal en provenance du Paradou AC (Ligue 1 algérienne), a contribué, pour sa part, à l'ouverture du score pour son équipe, en effectuant un slalom au sein de la défense adverse, ponctué par une passe pour Belaïli puis un but de Khenissi. L'unique but du Club Africain lors de ce 129e derby tunisois disputé à huis clos au stade Ben Jannet à Monastir, a été inscrit par Yassine Chammakhi (27e). A la faveur de cette victoire, l'EST, qui compte un match en moins, rejoint en tête du classement le CA Bizertin avec 26 points. Le Club Africain, où évolue l'Algérien Mokhtar Belkhitar, pointe de son côté à la 7e place avec 17 points.