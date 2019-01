LFP Trois matchs de la 17e journée reportés

La Ligue de football professionnel (LFP) a reporté trois matchs de la 17e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis, prévue vendredi et samedi prochains, a annoncé la LFP sur son site officiel. Initialement avancées à aujourd'hui, les rencontres USM Alger-NA Husseïn Dey, CS Constantine-CABB Arréridj et MC Oran-JS Saoura ont été finalement reportées, les deux premières au 15 janvier et la troisième au 22 du même mois, selon la même source. Cette décision a été prise pour permettre aux équipes concernées par les compétitions africaines interclubs «de préparer, dans de meilleures conditions, leur premier match de groupe», explique la LFP.Le CSC et la JSS sont concernés par la phase de poules de la Ligue des champions, tandis que le NAHD jouera les 16es de finale bis (aller) de la coupe de la Confédération. Le club constantinois rejoindra la Tunisie pour croiser la fer avec le Club Africain le 11 janvier à Radès pour le compte de la 1re journée du groupe C, alors que le club du Sud algérien est appelé à donner la réplique à son homologue tanzanien de Simba Sport Club, le 12 janvier au Stade national de Dar Es Salaam pour le compte du groupe D.Quant au Nasria, il se rendra à Monastir (Tunisie) pour affronter le Ahli Benghazi (Libye) le 11 janvier. Les autres matches de la 17e journée de Ligue 1 auront lieu vendredi et samedi.