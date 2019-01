LIGUE 2 MOBILIS Bientôt un partenaire économique pour l'ASM Oran

A la direction de la société sportive par actions (SSPA) de l'ASMO, l'on se frotte déjà les mains, tout en souhaitant que les contacts dont a parlé le wali d'Oran aboutissent dans les meilleurs délais.

Les autorités de la wilaya d'Oran s'activent pour permettre au deuxième club de football de la ville, en l'occurrence l'ASM Oran, d'être affilié à une entreprise nationale à même de lui assurer des entrées financières pérennes.L'annonce a été faite par le wali d'Oran, Mouloud Chérifi, en marge de la cérémonie de signature d'un contrat de partenariat entre le MC Oran et Hyproc Shipping Compagny (filiale de Sonatrach), un accord qui devrait ouvrir une nouvelle ère pour le grand club de la capitale de l'Ouest. «Les contacts sont en cours pour parvenir à offrir au deuxième club de la ville, l'ASMO, le même privilège que le MCO. Les contacts sont en cours, et progressivement, on aura un bon résultat, car on veut aussi donner les moyens à l'ASMO pour retrouver son lustre d'antan», a déclaré le chef de l'exécutif. A l'instar du MCO, l'ASMO fait face à une situation financière très compliquée lui ayant valu de descendre, il y a trois saisons, en Ligue 2. Ses ambitions de retrouver l'élite à l'issue de l'exercice en cours ont été freinées par le manque flagrant du nerf de la guerre causant aux Vert et Blanc de se morfondre au bas du classement, depuis le début de cette saison. A la direction de la société sportive par actions (SSPA) de l'ASMO, l'on se frotte déjà les mains, tout en souhaitant que les contacts dont a parlé le wali d'Oran aboutissent dans les meilleurs délais pour que le club envisage d'aborder la saison à venir sous de meilleurs auspices. Les

observateurs à El Bahia estiment, pour leur part, que le football oranais aura à saisir cette aubaine pour renaître de ses cendres. C'est là aussi l'objectif des autorités locales à travers leurs actions en direction des pouvoirs publics pour permettre aux deux grandes formations de la ville d'être accompagnées par des entreprises économiques. Les autorités locales dans la capitale de l'ouest du pays veulent profiter de l'organisation à Oran de la 19e édition des Jeux méditerranéens en 2021, pour en tirer un maximum de profit, dont particulièrement la relance du sport en général dans cette ville qui a tout le temps enfanté des champions nationaux et internationaux dans toutes les disciplines.Il est utile de noter, au passage que l'ASM Oran a renoué avec la victoire en championnat de Ligue 2 Mobilis, après un peu plus de trois mois de disette en s'offrant l'ex-leader, l'ASO Chlef (1-0), au stade Habib-Bouakeul (1-0), dans le cadre de la 16e journée. La dernière victoire des Oranais remonte à la 8e journée quand ils avaient battu le nouveau leader, le MC El Eulma (2-1), le 28 septembre dernier au stade Ahmed-Zabana à Oran. Depuis, la formation de M'dina J'dida est entrée dans une spirale de mauvais résultats qui lui a valu de reculer dans le classement, pour terminer la phase aller à la 13e place, devançant d'une seule unité le 13e et troisième relégable, l'USM El Harrach. Le club a vu le départ de pas moins de six cadres, tout en faisant l'objet d'interdiction de recrutement.Pour le moment et du côté de la direction de l'ASMO a rassuré quant à l'épuration des dettes du club dans les prochains jours à même de lui permettre de qualifier ses recrues engagées à l'occasion du mercato d'hiver et qui sont, jusque-là, au nombre de trois, à savoir Tamer (CRB Aïn Oussara), Djefaïli (RC Boumerdès) et Insaâd (RC Kouba).