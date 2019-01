REAL MADRID Brahim Diaz (Manchester City) signe pour six ans



Le prometteur milieu espagnol Brahim Diaz (19 ans), qui arrivait en fin de contrat à Manchester City, a signé au Real Madrid jusqu'en 2025, a annoncé dimanche le club espagnol, qui poursuit sa politique de recrutement de jeunes talents. «Le Real Madrid et Manchester City se sont mis d'accord sur le transfert de Brahim Diaz, qui est désormais lié avec le club pour ce qui reste de cette saison et pour les six suivantes», a annoncé le Real dans un communiqué. Le club ne précise pas le montant de l'indemnité de transfert, mais les médias espagnols font état d'une transaction d'environ 15 millions d'euros pour un jeune joueur dont le contrat prenait fin en juin. C'est le premier recrutement du Real Madrid cet hiver. Brahim Diaz devrait passer sa visite médicale hier et être présenté dans la foulée au stade Santiago-Bernabeu. International Espoirs avec l'Espagne, le milieu offensif originaire de Malaga, en Andalousie, n'était pas titulaire avec les «Citizens» et a peu de chances de l'être à court terme à Madrid. Il n'a joué que quatre matchs cette saison sous les ordres de Pep Guardiola avec City, pour deux buts inscrits en coupe de la Ligue anglaise contre Fulham (2-0).