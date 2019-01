JSK - MOB Un derby au goût de Yennayer

Par Kamel BOUDJADI -

La JSK prépare intensément la rencontre de vendredi prochain à Tizi Ouzou face au MO Béjaïa. Oubliée la victoire face à la JSS et place à la préparation de ce derby kabyle qui coïncide, par ailleurs avec la célébration du Nouvel An amazigh.

Tous les ingrédients semblent donc réunis pour une soirée footballistique passionnante devant un plat de couscous bien garni au poulet. Les spectateurs s'y préparent, de leur côté, pour une fête certaine car les supporters des deux équipes sont des fans des deux côtés.



Un rendez-vous festif

Toutefois, sur le tapis vert, les choses se présentent autrement car les deux équipes ne laisseront pas s'échapper si facilement une occasion de glaner le maximum de points. Les Canaris visent les trois points de la victoire pour se rapprocher davantage du leader mais également bien sûr pour confirmer la courbe ascendante des résultats. Avec un effectif très motivé grâce à la précédente victoire à Béchar, la JSK ne voudra rien de moins qu'un autre exploit. Les Canaris sont donc devant la nécessité de décrocher la timbale sans aucune concession.

Aussi, la configuration de cette rencontre, très attendue par les supporters, est nettement différente de la précédente. Face au MOB, les camarades de Renaï n'ont pas d'excuse parce qu'ils jouent à l'intérieur de leurs bases. L'autre spécificité de la rencontre est qu'elle se déroule avec l'apport supposé des nouvelles recrues intégrées lors du mercato d'hiver. Il semblerait d'ailleurs que Benchaïra est pressenti comme titulaire à son poste. Si l'on se fie aux confidences, Franck Dumas aurait bien l'intention de compter sur ce joueur pour relier les deux compartiments défensif et offensif.



Conditions favorables

Le retour du MCA au carré du premier peloton va certainement rendre plus serrée la course à une place qualificative aux coupes africaines. Mais cela ne semble pas perturber pour autant les Canaris qui s'estiment en mesure de s'éloigner des poursuivants directs comme ils viennent de le faire à l'issue de la 16ème journée.

En tout état de cause, la course est relancée et les pronostics sont ouverts à toutes les supputations.

Au fil des journées, les clubs prétendant à cette course aux compétitions continentales vont se battre même avec les griffes. Les duels seront de plus en plus passionnants. De son côté, la JSK veut rester en dehors de cette configuration, en faisant un de ses objectifs de rattraper l'USMA qui montre des signes d'essoufflement ces dernières semaines. La chose ne semble plus impossible, vu l'écart en points qui vient de se rétrécir.

C'est pourquoi donc, les camarades de Soued, qui a épaté par sa dernière prestation, vont se donner à fond pour arracher ces trois précieux points du derby. La bataille sera rude car les Mobistes sont décidés à effacer leur dernière piètre prestation à domicile et surtout pour s'éloigner de la zone de danger. A la 9ème place, le MOB n'a plus le droit au faux pas car il risque de se retrouver dans la zone de la relégation.



Quelques réglages dans l'effectif...

Jusqu'à hier, la direction de l'équipe kabyle ne semblait pas avoir clôturé la campagne des recrutements. Selon les déclarations du président Cherif Mellal, le technicien français pourrait encore bénéficier d'un autre recrutement si le besoin se faisait sentir. En tout cas, même si l'on ne cite pas de nom, il n'en demeure pas moins que les radars de la JSK tournent encore à quelques jours de la clôture du mercato d'hiver. Du côté de l'Ouest, les contacts avec Tabti sont, selon nos informations, officiellement rompus. Cherif Mellal n'est pas content du comportement de ce joueur de l'USMBA qui a fait perdre beaucoup de temps à la JSK. Le dossier de sa venue est donc définitivement clos. Ce remue-ménage n'apparaît cependant pas que dans le sens des arrivées. Le sens des départs montre aussi des signes positifs. L'on évoque ainsi avec insistance, l'imminence de la libération d'Uche. Des sources affirmaient hier qu'un accord aurait été trouvé, à l'amiable, avec ce joueur, qui n'a pas donné satisfaction.



La fête dans les gradins

Si du côté du terrain, les choses sont serrées, ce n'est pas le cas sur les gradins du 1er-Novembre. Tous les ingrédients laissent prévoir une fête grandiose. Les supporters, qui ont épaté par leur comportement lors de la première période du championnat, ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Ils veulent poursuivre leur révolution des moeurs dans les stades algériens.

Après avoir banni la violence durant la première phase, les supporters se préparent à accueillir les visiteurs avec les honneurs. Comme ils l'ont fait avec les supporters et les dirigeants les clubs venus cette saison à Tizi Ouzou, l'accueil sera chaleureux pour les Béjaouis.

La direction, qui a enclenché cette nouvelle dynamique après le retour des supporters, poursuit également sa politique d'ouverture des gradins à d'autres franges de la société. Ainsi, vendredi, un grand espace sera réservé aux familles qui viendront assister à la rencontre face au MOB. Jamais dans les annales du football algérien, la gent féminine n'a pu assister aux rencontres, à cause surtout de la violence verbale qui règne dans les tribunes. Venir en famille et entendre des chants pleins d'obscénités est une chose inconcevable pour un Algérien. Mais au stade du 1er-Novembre, les familles ont assisté au match et les supporters ont respecté leur présence. Pour beaucoup, la présence des familles est un facteur positif dans la lutte contre la violence, contrairement à l'idée reçue.