8ES ET QUARTS DE FINALE DE LA COUPE D'ALGÉRIE Le tirage au sort dimanche prochain

Le tirage au sort des 1/8 et 1/4 de finale de la coupe d'Algérie de football (seniors) aura lieu le dimanche 13 janvier (18h30) à l'Ecole supérieure d'hôtellerie et de restauration de Aïn-Bénian (Alger), a annoncé lundi soir la Fédération algérienne (FAF). Les 1/8 de finale de l'épreuve populaire se joueront les lundi 21 et mardi 22 janvier, alors que les 1/4 de finale, qui se disputeront en deux manches, auront lieu en février (aller: 19, 20 février, retour: 26, 27 février). Le dernier match des 16es de finale entre l'Amel Boussaâda et l'ES Sétif est prévu pour le 15 janvier.