DOLÉANCES DES HOMMES EN NOIR Le chèque en blanc de Zetchi

Au cours de cette réunion avec les responsables du corps arbitral, le président de la FAF a exigé plus de rigueur des hommes en noir particulièrement lors de cette deuxième phase cruciale des championnats.

Le président de la Fédération algérienne de football, Kheireddine Zetchi, s'est engagé à améliorer les conditions de travail des arbitres suite aux doléances soumises par le corps arbitral, a indiqué lundi dernier l'instance fédérale sur son site officiel. Le président de la fédération a pris note de la demande des arbitres et il s'est engagé à améliorer leurs conditions de travail. Il s'est, également, montré rassurant en leur promettant que la fédération ne lésinera sur aucun moyen pour leur assurer une meilleure protection, notamment contre les critiques non fondées d'où qu'elles viennent, a souligné la FAF. Le premier responsable de l'instance fédérale accompagné du vice-président Rebbouh Haddad et du membre du bureau fédéral Rachid Gasmi et en présence de l'administration de la fédération, a reçu, dans la matinée du dimanche 6 janvier 2019 à Dely-Brahim, le président de la CFA Ghouti Mohamed et son vice-président ainsi que des représentants des arbitres d'élite qui lui ont soumis les doléances du corps arbitral, selon la même source. Au cours de cette réunion avec les responsables du corps arbitral, le président de la FAF a exigé plus de rigueur des hommes en noir particulièrement lors de cette deuxième phase cruciale des championnats. Zetchi a demandé aux arbitres plus d'engagement et une plus grande concentration dans leur fonction, une erreur de leur part peut engendrer des conséquences négatives pour un club donné, conclut la FAF.