EN REMPLACEMENT DE ARRIVABENE Binotto nouveau patron de Ferrari

Mattia Binotto, jusqu'ici directeur technique de Ferrari, a été nommé patron de l'écurie de Formule 1 en remplacement de Maurizio Arrivabene.

Mattia Binotto remplace «avec effet immédiat» Maurizio Arrivabene comme «Team principal» de Ferrari, indique un communiqué de l'écurie italienne, ajoutant que «après quatre ans d'engagement et de dévouement infatigables, Maurizio Arrivabene quitte l'équipe». Dans la journée de lundi dernier, La Gazzetta Dello Sport avait affirmé que le contrat d'Arrivabene, 61 ans, n'allait pas être reconduit après l'échec de l'écurie au cheval cabré à conquérir le titre mondial l'an dernier, face à Lewis Hamilton et Mercedes. Le président du groupe, John Elkann, a déjà décidé de le remplacer en 2019 par Binotto, 49 ans, poursuivait le quotidien sportif italien. Mattia Binotto, né en Suisse mais de nationalité italienne, a commencé à travailler pour Ferrari en 1995, en tant que responsable des essais et occupe les fonctions de directeur technique depuis 2016. Maurizio Arrivabene, qui travaillait auparavant pour Philip Morris, avait succédé à Marco Mattiacci en 2014 mais n'est pas depuis parvenu à empêcher Mercedes de conquérir les titres pilotes et constructeurs, chaque année. En 2017 et 2018, le pilote vedette de l'écurie italienne, l'Allemand Sebastian Vettel, n'est pas parvenu à battre Hamilton, terminant à chaque fois sur la deuxième marche du podium. Le dernier titre mondial d'un pilote Ferrari remonte à 2007 avec le Finlandais Kimi Räikkönen et à 2008 pour le titre des constructeurs. Pour la saison 2019, Räikkönen, qui part chez Sauber, va être remplacé chez Ferrari par le jeune espoir monégasque Charles Leclerc, qui évoluera aux côtés de Vettel.