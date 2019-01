FC PORTO Accord trouvé avec Pepe

Annoncé dans le viseur de l'AS Monaco ou encore de Wolverhampton, Pepe (35 ans) a finalement choisi de revenir au FC Porto, club qu'il a représenté entre 2004 et 2007, et ce, malgré un salaire moins important. C'est en tout cas ce qu'assure le quotidien sportif portugais O Jogo. Selon le média lusitanien, le défenseur central est tombé d'accord avec les Dragões sur les bases d'un contrat jusqu'en juin 2021 et son arrivée pourrait être officialisée ce mardi. L'international portugais (103 sélections), libre depuis son départ de Besiktas, pourrait même s'entraîner avec ses nouveaux coéquipiers dans la foulée.