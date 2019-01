OGC NICE Boudebouz convaincu par Vieira.

Après la défaite de l'OGC Nice à Toulouse (1-4), dimanche soir en 32es de finale de la coupe de France, Patrick Vieira a très clairement réclamé du renfort sur ce mercato d'hiver. Et aux dernières nouvelles, Ryad Boudebouz, peu utilisé au Betis Séville, pourrait débarquer prochainement sur la Côte d'Azur. «Le mercato sera très important pour nous, par rapport à nos ambitions. Et on attend avec impatience les prochains jours pour voir ce qui va se passer. Il nous manque un peu de créativité, il nous manque quelqu'un qui peut finir les occasions. Sur l'aspect défensif aussi et j'en reviens à ce côté gauche où on a été fébrile. On va utiliser ce mercato pour pouvoir renforcer l'effectif», a déclaré Patrick Vieira. Et d'après le portail Le 10 Sport, le patron du banc des Aiglons serait sur le point d'obtenir le renfort de Ryad Boudebouz. Arrivé en Liga en 2017, l'ancien milieu offensif de Montpellier joue très peu au sein de l'effectif du Betis Séville et voudrait changer d'air, cet hiver, pour se relancer dans la deuxième partie de saison. Pas très chaud pour revenir en Ligue 1, l'international algérien aurait succombé au discours de Vieira qui se serait personnellement impliqué dans ce dossier. Comme à son habitude ces dernières années, l'écurie du président Jean-Pierre Rivère devait obtenir la signature de Boudebouz sous la forme d'un prêt frappé d'une option d'achat.