USM ALGER Plus de peur que de mal pour Ardji

L'attaquant de l'USM Alger, Walid Ardji, blessé à une cheville vendredi lors de la défaite (1-0) chez le DRB Tadjenanet pour le compte de la 16e journée du championnat de Ligue 1, ne souffre finalement «que d'une entorse» et devrait réintégrer le groupe «dans une semaine», a indiqué lundi la direction du club algérois. A son retour à Alger, «Ardji a passé des examens médicaux plus approfondis et ces derniers n'ont révélé qu'une légère entorse. Il devrait donc pouvoir réintégrer le groupe dans une semaine», a écrit la direction des Rouge et Noir dans un bref communiqué diffusé sur son site officiel. Ardji s'était blessé d'entrée de jeu face au DRBT et avait dû céder sa place dès la 10', faisant redouter le pire. Cependant, les derniers examens médicaux ont été rassurants, au grand bonheur du coach Thierry Froger qui sera probablement content de récupérer son joueur dans les plus brefs délais. Malgré sa défaite à Tadjenanet, l'USMA reste leader du championnat avec quatre longueurs d'avance sur son actuel dauphin, la JS Kabylie.