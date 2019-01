FC PORTO Conceição ne tarit pas d'éloges sur Brahimi

Par Mohamed BENHAMLA -

En recevant le Nacional Madère, avant-hier, le FC Porto n'a pas fait dans le détail et l'a emporté sur le score sans appel de (3-1).

Les Dragons se maintiennent, ainsi, sur une série d'invincibilité en championnat qui dure depuis 3 mois. Dans cette rencontre, un joueur s'est distingué de fort belle manière, à savoir l'international algérien du FC Porto, Yacine Brahimi. Le petit lutin algérien a été l'auteur d'une prestation de haute facture, avec à la clé un doublé. Cette victoire conforte, donc, les gars de Porto dans leur première place au classement général, avec un total de 42 points. Au coup de sifflet final de la partie, le coach des Bleu et Blanc, le Lusitanien Sergio Conceição est revenu sur la prestation de Brahimi, en faisant ses éloges, sachant qu'il (Brahimi) était incertain pour cette partie en raison de fortes douleurs ressenties à la cuisse, à cause d'une Myalgie. «Il était à 100%, sinon je ne l'aurais jamais fait jouer. Nous nous étions mis d'accord sur le fait de le remplacer en cours de match. A la mi-temps, je lui avais dit que si l'on marquait un troisième but, je le fais sortir. Et c'est ce qui a été fait», a déclaré le coach. Concernant la situation contractuelle de Brahimi, Conceição n'a pas voulu trop s'étaler sur le sujet en indiquant: «Sa situation contractuelle avec Porto? C'est un mot à la mode, mais nous nous concentrons sur nos matchs. Les performances en matchs sont le reflet de l'entraînement. Nous aimons toujours avoir des joueurs de qualité. Brahimi est un joueur de qualité. L'année dernière déjà, cette histoire a été abordée avec des joueurs qui étaient sur le départ et ont été impliqués de manière fantastique à chaque rencontre. Ensuite, nous, entraîneurs portugais, nous aimons toujours avoir les meilleurs joueurs, les soi-di-sant artistes. Et Brahimi est l'un d'eux.» Pour sa part, le milieu de terrain algérien a esquivé la question relative à son avenir, indiquant qu'il se donnera à fond avec son équipe pour l'aider à atteindre ses objectifs cette saison. «Nous voulons toujours gagner et nous jouons pour cela. Ce n'était pas un match facile contre une bonne équipe. Nous méritons la victoire et nous devons continuer comme cela. Nous avons essayé d'être une équipe forte, d'abord en défense, puis capable de bien attaquer. Nous sommes bien entrés dans le match et c'est toujours important. Je me sens bien et j'ai travaillé dur pour aider mon équipe à remporter les matchs et à atteindre leurs objectifs. Nous devons rester forts», a-t-il déclaré.