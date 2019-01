JS KABYLIE La direction réclame la gestion du nouveau stade

Par Kamel BOUDJADI -

Le président de la JSK confiant

La JS Kabylie réclame la gestion du nouveau stade de 50 000 places de Tizi Ouzou. C'est ce qui apparaît dans les déclarations du président Cherif Mellal, qui a estimé que «le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a, dans sa décision, fait doter la JSK d'un grand stade, ce qui est une juste récompense». C'est pourquoi, il est plus que légitime que la gestion de cette infrastructure soit du ressort de la direction de l'équipe kabyle, selon ses dires. Le stade en question, estime-t-on du côté du club, fait partie intégrante du projet amené par Mellal, qui annonce sur ce même chapitre que le terrain destiné à abriter le centre de formation sera fin prêt au mois de juin prochain. Une assiette située, pour rappel, à Oued Aïssi, à 10 km à l'est du chef-lieu de la wilaya. Toujours du côté de la direction, il semblerait que la décision du TAS algérien de maintenir la sanction de Mellal à trois mois d'interdiction de terrain ne soit pas juste. C'est pourquoi l'on annonce que les dirigeants sont en droit de porter l'affaire devant les instances internationales.

Le TAS international sera, donc, saisi dans les prochaines heures pour revoir la décision rendue par les instances nationales. En fait, à ce sujet, il convient de rappeler que Cherif Mellal, qui n'a pas contesté la sanction de la commission de discipline de la LFP, avait usé de son droit de se défendre devant tous les tribunaux. Son collectif d'avocats avait fait savoir que si le président n'a pas été intégré dans ses droits, la JSK serait dans la nécessité de porter l'affaire devant les tribunaux internationaux. L'affaire risque donc de prendre une autre tournure dans les prochaines heures. Par ailleurs, les recrutements continuent de faire l'actualité quotidienne du club, car Mellal a confirmé qu'ils restent à la disposition de l'entraîneur. Si ce dernier réclame un autre élément, la direction va contacter les joueurs libres répondant au profil recherché. Tant que le recrutement est nécessaire, la JSK peut toujours recruter. Des recrutements qui ne signifient pas, de l'avis de la direction du club kabyle, que les jeunes du cru sont ignorés. Bien au contraire, la direction a réitéré sa fierté de posséder un gisement aussi précieux, tout en rappelant que ce sont eux qui ont amené la JSK à la deuxième place du classement où elle se trouve actuellement. D'ailleurs, l'on assure à ce sujet, que dans quelques années, «l'équipe kabyle sera animée exclusivement par des joueurs issus de la région». Pour le moment, estime Mellal, «la JSK vient de réussir le meilleur recrutement du championnat en s'offrant les meilleurs joueurs disponibles». Enfin, notons que les préparatifs s'intensifient du côté du staff technique, en prévision du derby kabyle de vendredi prochain face au MO Béjaïa. Une rencontre qui constituera le baptême du feu de toutes les nouvelles recrues. Une victoire est nécessaire pour confirmer le retour en force, mais gare aux surprises! Les Mobistes ne viendront pas pour manger «le poulet de Yennayer et repartir», mais bien pour glaner le maximum de points.