SON CONTRAT AVEC MERCEDES S'EST TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE Ferrari sur le point d'engager Wehrlein

C'est un joli coup que s'apprête à faire Ferrari sur le marché des transferts, puisqu'il semble acquis que Pascal Wehrlein va devenir le nouveau pilote de simulateur de la Scuderia. C'est également une bonne chose pour l'Allemand, dont le contrat avec Mercedes s'est terminé le 31 décembre, et qui garde un pied en Formule 1. En parallèle, Wehrlein disputera la saison 2 de Formule 1 avec Mahindra, après avoir manqué la première course pour raisons contractuelles. Arrivé en Formule 1 chez Manor en 2016, grâce à la firme allemande, il a été placé chez Sauber pour lui permettre de rester en Formule 1. Peu déméritant, il ne faisait malheureusement pas partie des plans de Sauber pour 2018, alors qu'un rapprochement avec Ferrari était effectué. Revenu en DTM cette année, où il avait été champion en 2015, l'Allemand retourne donc vers la monoplace à temps plein. Si l'accord se confirme et que son travail est satisfaisant chez Ferrari, il pourrait se voir ouvrir une porte chez Sauber ou Haas pour un retour en 2020, ce qui ne serait pas étonnant, tant il semble avoir les ressources pour rouler en F1. De son côté, Ferrari pallie un vide créé par deux pilotes, Daniil Kvyat et Antonio Giovinazzi. Le premier retourne dans le giron Red Bull et pilotera pour Toro Rosso en 2019, où a été un moment envisagé Wehrlein, tandis que l'Italien sera pilote officiel pour Sauber.